Uomini incappucciati nel cantiere di una casa in via Fabiani a Empoli, l'allarme dei residenti

Alcuni uomini incappucciati sono entrati in un cantiere di un'abitazione disabitata da tempo in via Fabiani nella serata di ieri, e sono stati ripresi da alcuni residenti mentre poi si sono dati alla fuga lungo viale Buozzi. Non è chiaro cosa stessero facendo, ma il timore delle persone residenti nella zona è che potrebbe trattarsi di una banda di ladri.

Da quanto appreso a richiamare l'attenzione dei residenti, intorno alle 19.30, sarebbero stati prima i rumori provenienti dal cantiere, poi anche del fumo proveniente dal giardino sul retro. Sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti i carabinieri che, però, non hanno rintracciato le persone. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Un residente ha girato un video delle persone, travisate da un cappuccio, che scesi dal cantiere correvano via in direzione della stazione tentando di evitare di essere ripresi con fare minaccioso. I video sono stati girati nelle chat tra i residenti, preoccupati che possa trattarsi di una banda di ladri. Secondo alcuni, infatti, i ladri userebbero il cantiere per salire sul tetto e osservare le abitazioni circostanti, accertare che ci siano finestre aperte o che le case siano vuote, per poi fare da 'vedetta' per alcuni complici.

Da quanto appreso, però, le persone non avrebbero rubato niente dal cantiere, né sarebbero entrati all'interno della casa in ristrutturazione e non ci sarebbero denunce di furto. Non è quindi chiaro cosa stessero facendo nel cantiere e al momento non è possibile escludere né che si trattasse di una 'bravata', né che siano effettivamente dei ladri.

Nella zona ci sarebbero stati alcuni tentativi di furto negli ultimi mesi, ma nessuno sarebbe andato a buon fine. Si segnalano anche piccoli furti di attrezzi nei cantieri.

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