'Vespe a primavera', 1° Raduno Vespa Club Castelfiorentino in Piazza Gramsci

E’ stato un simbolo di libertà per intere generazioni. Un veicolo a due ruote dalla meccanica semplice, funzionale, come si conveniva all’epoca. E allo stesso tempo economico, alla portata e apprezzato da tutti, a partire dai giovani. E’ questo il biglietto da visita della mitica “Vespa”, ideata dalla Piaggio nel lontano 1946, e che potremmo ammirare in decine di versioni originali domenica 29 marzo in Piazza Gramsci in occasione di “Vespe a Primavera”, 1° Raduno Vespa Club Castelfiorentino valido anche come 3° tappa del campionato regionale, che contempla anche corse a gimkana, musica e una doppia esibizione acrobatica con “Nicola l’Impennatore”.

Attesi oltre 200 partecipanti, per una manifestazione che il Comitato promotore del “Vespa Club” ha voluto organizzare privilegiando l’aspetto espositivo rispetto a quello “classico” itinerante, sia per offrire al pubblico tutto il tempo a disposizione per poter spaziare tra i vari modelli che per dar modo ai “vespisti” l’opportunità di conoscersi, scambiarsi opinioni sui mezzi in loro possesso, consigli per una buona manutenzione, ecc.. A partire dalle 9.30, i partecipanti saranno accolti al banco delle iscrizioni, dove contestualmente ritireranno un gadget a ricordo dell’evento e parcheggeranno le loro “Vespe” negli spazi dedicati. Previste anche due esposizioni “speciali” a cura del Presidente e del Tesoriere del Vespa Club Castelfiorentino,

A seguire (ore 10.00), la prima esibizione con le “corse a gimkana” da parte del “Vespa Club” Castelfiorentino (che ha ottenuto risultati lusinghieri a livello regionale) e alle 11.00 tutti con il fiato sospeso per lo spettacolo di “Nicola l’Impennatore”, che da molti anni ormai gira tutta Italia e all’estero esibendosi in spericolate acrobazie, eseguite con perizia ed esperienza. Uno spettacolo, insomma, da non perdere

Alle 12.00 è previsto un aperitivo e alle 12.30 pranzo Lami Social Club con panino, porchetta, acqua, birra o vino, caffè. Alle 14.00 sono in programma le premiazioni. Si ricorda inoltre che sia la corsa a gimkana che lo spettacolo di Nicola l’Impennatore saranno replicati anche nel pomeriggio, rispettivamente alle 14.30 e 15.30.

“Ne giro di tre anni – sottolinea Alessandro Dimasi, Presidente del Vespa Club Castelfiorentino – abbiamo già superato i 200 iscritti al nostro Club castellano, a dimostrazione del fatto, come cerco di ripetermi sempre, che il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza il contributo prezioso di tutto il Comitato direttivo, a partire dal suo Vicepresidente, Salvatore Spinapolice, insiema al tesoriere Claudio Martini e al segretario Renzo Tani. Siamo felici del riscontro che abbiamo avuto per la manifestazione di domenica, attestata dall’iscrizione di centinaia di appassionati come noi”.

“Una manifestazione all’insegna dell’amarcord – sottolinea l’Assessore al Turismo Eventi, Franco Spina - dove ci sarà modo di ammirare tantissimi modelli di “Vespe” d’epoca, ma anche un evento che non mancherà di suscitare curiosità e stupore grazie ad alcune esibizioni come la corsa gimkana o l’attesa performance acrobatica di Nicola. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente del Vespa Club castellano, Alessandro Dimasi, che insieme tutto il direttivo dell’associazione ha profuso un notevole impegno organizzativo per realizzare questo evento che porta una ventata di allegria e spensieratezza a Castelfiorentino”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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