102 anni per Maria Annunziata Norcini, la festa in famiglia

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Maria Annunziata Norcini
Maria Annunziata Norcini

La signora Maria, nata nel 1924, celebra il traguardo con un pranzo insieme a figli, nipoti e parenti

Oggi la signora Maria Annunziata Norcini ha festeggiato i suoi 102 anni con un pranzo insieme ai familiari, circondata dall’affetto di figli, nipoti e parenti che hanno voluto celebrare con lei questo importante traguardo. A segnalarci la ricorrenza è stato il nipote Simone, che ha voluto condividere la storia della nonna e rendere omaggio a una vita lunga più di un secolo.

Nata nel 1924, Maria Annunziata ha origini aretine, un legame con la sua terra che ha sempre custodito con orgoglio. Da giovane si trasferì a Firenze, dove lavorò per alcune famiglie della città. Fu proprio nel capoluogo toscano che incontrò Antonio, agricoltore, che sarebbe poi diventato suo marito.

Negli anni Cinquanta la coppia si trasferì nel Mugello, a Dicomano, dove costruì la propria vita familiare. Qui nacque il figlio Umberto e Maria Annunziata si dedicò alla casa e alla famiglia, mentre il marito lavorava nei campi. Anni semplici e impegnativi, segnati anche dalle difficoltà del dopoguerra, ma che hanno costruito le basi di una famiglia oggi numerosa.

Oggi Maria Annunziata vive a Empoli, è nonna e bisnonna, punto di riferimento affettuoso per le nuove generazioni. Nonostante l’età continua a mantenere lo spirito energico che l’ha accompagnata per tutta la vita, fatto di abitudini semplici e dell’attenzione per la casa e per chi le sta accanto.

A 102 anni, la sua storia attraversa epoche e cambiamenti profondi, raccontando un pezzo di Novecento e di vita familiare. Un traguardo importante che oggi viene festeggiato nel modo più semplice e autentico: attorno a una tavola, insieme alle persone che le vogliono bene.

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