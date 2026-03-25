A Cerreto un libro di Paolo Santini per ricordare i fatti di Poggio Tempesti del 1921

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La presentazione è in programma venerdì 27 marzo alle ore 21,15 nei locali della Biblioteca 'Emma Perodi' di Cerreto Guidi

La località di Poggio Tempesti, nel Comune di Cerreto Guidi, fu teatro il 15 ottobre del 1921 di una storia di resistenza allo squadrismo fascista pagata con il prezzo di vite umane.

Per ricordare quelle vicende, nel 2021, a cento anni di distanza, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi organizzò un’iniziativa, prima con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide che ricorda l’accaduto e poi con un convegno nel corso del quale venne assunto l’impegno di dare alle stampe una pubblicazione su quei fatti.

Ad occuparsene lo storico ed archivista Paolo Santini. Il libro dal titolo “15 ottobre 1921- i Fatti di Poggio Tempesti”, sarà presentato Venerdì 27 marzo alle ore 21,15 nei locali della Biblioteca “Emma Perodi” di Cerreto Guidi. Dopo i saluti e l’introduzione del Sindaco Simona Rossetti, è previsto l’intervento del Senatore Dario Parrini.

A seguire la relazione dell’autore. Prenderanno infine la parola Marco Scarlatti e Michele Quirici.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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