A Empoli si chiude la rassegna 'Domeniche in Salotto'

Si conclude con successo la rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, organizzata dall’associazione culturale Il Contrappunto al Teatro Il Momento di Empoli. Un percorso che, domenica dopo domenica, ha accompagnato il pubblico tra musica, incontri e momenti di condivisione, registrando partecipazione e interesse.

L’ultimo appuntamento è in programma domenica 29 marzo alle ore 16.30 con il concerto dal titolo “Toscana: terra musicale che unisce”, dedicato alle musiche di Luigi Boccherini e Franz Schubert.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del bando “Festa della Toscana 2025”, intitolato “Toscana: un ponte per la pace”. Sul palco salirà l’Orchestra Il Contrappunto, diretta dal Maestro Andrea Mura, in un programma che accosta due grandi protagonisti della storia musicale europea: da un lato Boccherini, figura legata alla tradizione italiana e toscana, dall’altro Schubert, espressione del primo romanticismo viennese. Un dialogo tra mondi musicali diversi, accomunati da una forte tensione espressiva e da una raffinata ricerca timbrica.

Il concerto rappresenta anche il momento conclusivo di una rassegna che ha tenuto insieme qualità artistica e accessibilità, confermando l’impegno dell’associazione nella diffusione della cultura musicale sul territorio.

Come da tradizione, l’appuntamento sarà seguito da un momento conviviale, con l’aperitivo a cura della Noi da grandi onlus.

L’ingresso è gratuito.

Il concerto è realizzato con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa

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