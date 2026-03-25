A Empoli si chiude la rassegna 'Domeniche in Salotto'

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Si conclude la rassegna 'Domeniche in Salotto-Aperitivi in concerto': il 29 marzo concerto gratuito dedicato alle musiche di Boccherini e Schubert

Si conclude con successo la rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, organizzata dall’associazione culturale Il Contrappunto al Teatro Il Momento di Empoli. Un percorso che, domenica dopo domenica, ha accompagnato il pubblico tra musica, incontri e momenti di condivisione, registrando partecipazione e interesse.
L’ultimo appuntamento è in programma domenica 29 marzo alle ore 16.30 con il concerto dal titolo “Toscana: terra musicale che unisce”, dedicato alle musiche di Luigi Boccherini e Franz Schubert.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del bando “Festa della Toscana 2025”, intitolato “Toscana: un ponte per la pace”. Sul palco salirà l’Orchestra Il Contrappunto, diretta dal Maestro Andrea Mura, in un programma che accosta due grandi protagonisti della storia musicale europea: da un lato Boccherini, figura legata alla tradizione italiana e toscana, dall’altro Schubert, espressione del primo romanticismo viennese. Un dialogo tra mondi musicali diversi, accomunati da una forte tensione espressiva e da una raffinata ricerca timbrica.
Il concerto rappresenta anche il momento conclusivo di una rassegna che ha tenuto insieme qualità artistica e accessibilità, confermando l’impegno dell’associazione nella diffusione della cultura musicale sul territorio.
Come da tradizione, l’appuntamento sarà seguito da un momento conviviale, con l’aperitivo a cura della Noi da grandi onlus.
L’ingresso è gratuito.
Il concerto è realizzato con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa

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