A Montagnana Val di Pesa torna la Festa delle Frittelle: tradizione, motori e mercatino artigianale

Domenica 29 marzo a Montagnana Val di Pesa è in programma la Festa delle Frittelle, appuntamento primaverile che unisce gastronomia, intrattenimento e iniziative per tutte le età.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Montespertoli e con il coinvolgimento di ARCI Montagnana Val di Pesa, dell’Associazione Libera Caccia – Sezione di Montespertoli e del Circolo MCL Caffè La Terrazza, si svolgerà nella piazza del paese per l’intera giornata.

Protagoniste saranno le frittelle, preparate secondo la tradizione locale e distribuite durante tutta la manifestazione. Accanto all’offerta gastronomica, la giornata sarà arricchita dal motoraduno “Motofrittellata”, con ritrovo al mattino e partenza per un percorso panoramico sulle colline del territorio, dal mercatino artigianale allestito in Piazza degli Ulivi e da momenti di intrattenimento come il ballo country, con esibizioni e prove aperte al pubblico in programma alle ore 15.30. Nel pomeriggio è previsto anche uno spazio dedicato ai più piccoli con l’attività “Dipingi la tela con i colori”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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