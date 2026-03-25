Arezzo, picchia il tassista per non pagare la corsa: arrestato 20enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arezzo hanno arrestato un giovane di 20 anni l'accusa di estorsione, lesioni e danneggiamento. La decisione è arrivata dal Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, lo scorso febbraio il ragazzo, insieme a due amici, aveva preso un taxi vicino a una discoteca. Alla fine della corsa si è rifiutato di pagare e ha aggredito il tassista con dei pugni, provocandogli ferite e rompendo i suoi occhiali. Durante l'aggressione ha anche cercato di strappare il cellulare alla vittima per impedirle di chiedere aiuto.

Le indagini, supportate dai controlli sul territorio e dalle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di raccogliere prove a carico del giovane. Ora si trova nel carcere di Arezzo in attesa delle decisioni della giustizia.

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