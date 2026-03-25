"Maratonina a sei zampe" e corsa, una domenica solidale al Parco di Serravalle

Passeggiata con gli amici a quattro zampe e 8 km non competitiva domenica 12 aprile. Il ricavato, spiegano gli organizzatori, "sarà destinato all'acquisto di un cane guida per non vedenti"

Una giornata all'insegna dello sport, della solidarietà e del profondo legame tra uomo e animale. È quella che andrà in scena a Empoli, domenica 12 aprile, con una "maratonina a sei zampe" nel verde del parco di Serravalle. Dalle 9.30 il via alla giornata, tra passeggiata con i cani e una corsa podistica non competitiva di 8 km, pensata per chi desidera partecipare anche senza il proprio animale. L'iniziativa è organizzata dal Lions Club Empoli, in collaborazione con la Clinica Veterinaria Croce Azzurra e con il patrocinio del Comune di Empoli.

In programma anche le esibizioni della squadra agonistica dei Carabinieri cinofili di Firenze e dei cani da ricerca del Soccorso Alpino e Speleologico Nazionale. Per entrambi i percorsi la quota di partecipazione è di dieci euro.

L'obiettivo "è condividere una giornata di comunità e contribuire a una casa di straordinario valore", spiegano gli organizzatori.

Il ricavato "sarà infatti interamente destinato a un progetto di grande valore sociale: l’acquisto di un cane guida per non vedenti. Un cane guida non è soltanto un supporto pratico, ma rappresenta un vero e proprio strumento di libertà, autonomia e dignità per una persona ipovedente". Un centro in Lombardia fornisce gratuitamente l'animale alla persona non vedente che ne farà richiesta, ma i Lions pagheranno il controvalore della fornitura completa prima dell'assegnazione

"Quella del 12 aprile non sarà solo una manifestazione sportiva, ma un'occasione per fare la differenza insieme, condividendo valori come solidarietà, inclusione e rispetto per gli animali. Empoli - concludono -, è pronta a correre, a due e a sei zampe, verso un grande obiettivo".

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