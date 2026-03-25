Si cercano attori e attrici in Toscana per 'I delitti del Barlume'

Torna a Piombino e all'Isola d'Elba la serie Tv “I delitti del Barlume” - ispirata ai libri di Marco Malvaldi - alla sua quattordicesima edizione, prodotta da Sky e Palomar con la regia di Roan Johnson. Si cercano attori e attrici.

L'inizio delle riprese è in zona Piombino - Follonica da inizio aprile. Le riprese all'isola d'Elba saranno dai primi di maggio.

Chi desidera candidarsi deve inviare due, tre foto recenti e ben visibili (primo piano e figura intera preferibilmente su sfondo neutro), lasciare un contatto telefonico e specificare la residenza e l'eventuale appoggio (zona Piombino o Elba) all'email elbacomparse@gmail.com. Nell'annuncio si chiede di "specificare se ti proponi come figurazione parlante e se hai studiato recitazione".

Si cercano per questa nuova edizione: uomini e donne in età compresa tra i 18 e i 75 anni in qualità di comparse; attori amatoriali di origine veneta e toscana, meglio se in età compresa tra i 30 e i 60 anni, per figurazioni speciali; una bambina in età compresa tra i 4 e i 5 anni, con capelli chiari (castano chiari o biondi) per una figurazione speciale con battuta, per una giornata di riprese prevista all'Elba.

Il lavoro è regolarmente retribuito e l'impegno per le comparse sarà per una o più giornate a seconda della disponibilità. Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni è pregato di rinnovare la propria candidatura inviando una mail con tutte le informazioni necessarie.

La produzione ricorda che non sono previsti rimborsi spese viaggio e pernottamento per chi viene da fuori Elba, Piombino, Follonica.

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