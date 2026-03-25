Controlli nelle sale slot a Lucca, sanzioni per irregolarità e minori ai giochi

Politica e Opinioni Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile

Controlli della Guardia di Finanza nelle sale slot a Lucca: irregolarità, assenza di sorveglianza e possibile accesso ai minori

Controlli rafforzati della Guardia di Finanza nel settore del gioco pubblico in provincia di Lucca, nell’ambito di un piano di intervento avviato dal Comando provinciale seguendo le linee guida del Comando generale delle Fiamme Gialle per contrastare il gioco illegale e irregolare.

L’attività, condotta dai militari del Gruppo di Lucca, ha riguardato sale slot, Vlt e punti scommesse, con verifiche mirate al rispetto della normativa vigente e al corretto funzionamento degli apparecchi di intrattenimento, in un’ottica di rafforzamento del controllo economico del territorio.

Assenza di personale e accesso ai minori

Nel corso di un intervento, eseguito in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area territoriale Lucca-Viareggio, i finanzieri hanno riscontrato all’interno di un locale l’assenza di personale autorizzato alla sorveglianza della sala slot e Vlt.

La mancanza di controllo avrebbe consentito il libero utilizzo degli apparecchi anche da parte di avventori minorenni, in violazione delle norme che regolano il gioco pubblico.

La condotta accertata costituisce violazione dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e comporta, ai sensi dell’articolo 17 bis, commi 1 e 2, una sanzione amministrativa compresa tra 516 e 3.098 euro. Considerata la recidiva dell’infrazione in un breve arco temporale, è probabile l’applicazione della sanzione nella misura massima.

Sono in corso approfondimenti in collaborazione con la Questura di Lucca, per valutare eventuali ulteriori provvedimenti da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, tra cui la possibile sospensione dell’attività commerciale.

 

Notizie correlate

Toscana
Attualità
23 Marzo 2026

In Toscana vince il No, ma con eccezioni: ecco la 'mappa' del Sì

In Toscana, dove il referendum costituzionale sulla giustizia ha registrato una vittoria netta del No con il 58,14% dei voti, la preferenza per il Sì si è manifestata in alcune [...]

Firenze
Politica e Opinioni
23 Marzo 2026

Referendum, Meloni: "Rispettiamo la decisione". Dal centrosinistra toscano: "Segnale di rilievo"

Il referendum sulla giustizia ha visto vincere il fronte del No. Sia in Toscana sia nel resto d'Italia il No ha ottenuto la maggioranza, per la gioia perlopiù del centrosinistra [...]

Toscana
Politica e Opinioni
23 Marzo 2026

Referendum, in Italia e in Toscana ha vinto il fronte del No

Alla fine al referendum ha vinto il No. Si sono chiusi alle ore 15 di oggi, lunedì 21 marzo, i seggi per il Referendum sulla Giustizia (il referendum popolare confermativo [...]



Tutte le notizie di Lucca

<< Indietro

torna a inizio pagina