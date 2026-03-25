Controlli nelle sale slot a Lucca, sanzioni per irregolarità e minori ai giochi

Controlli rafforzati della Guardia di Finanza nel settore del gioco pubblico in provincia di Lucca, nell’ambito di un piano di intervento avviato dal Comando provinciale seguendo le linee guida del Comando generale delle Fiamme Gialle per contrastare il gioco illegale e irregolare.

L’attività, condotta dai militari del Gruppo di Lucca, ha riguardato sale slot, Vlt e punti scommesse, con verifiche mirate al rispetto della normativa vigente e al corretto funzionamento degli apparecchi di intrattenimento, in un’ottica di rafforzamento del controllo economico del territorio.

Assenza di personale e accesso ai minori

Nel corso di un intervento, eseguito in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area territoriale Lucca-Viareggio, i finanzieri hanno riscontrato all’interno di un locale l’assenza di personale autorizzato alla sorveglianza della sala slot e Vlt.

La mancanza di controllo avrebbe consentito il libero utilizzo degli apparecchi anche da parte di avventori minorenni, in violazione delle norme che regolano il gioco pubblico.

La condotta accertata costituisce violazione dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e comporta, ai sensi dell’articolo 17 bis, commi 1 e 2, una sanzione amministrativa compresa tra 516 e 3.098 euro. Considerata la recidiva dell’infrazione in un breve arco temporale, è probabile l’applicazione della sanzione nella misura massima.

Sono in corso approfondimenti in collaborazione con la Questura di Lucca, per valutare eventuali ulteriori provvedimenti da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, tra cui la possibile sospensione dell’attività commerciale.

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