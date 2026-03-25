Elio in scena a Fucecchio con "La rivalutazione della tristezza"

Sabato 28 marzo alle ore 21:30

Teatro Pacini, Fucecchio

(piazza Montanelli)

ELIO

LA RIVALUTAZIONE DELLA TRISTEZZA

accompagnato dal maestro Alberto Tafuri al pianoforte

Domenica 29 marzo ore 16:30

il Teatrino dei Fondi presenta

CANI, GATTI E PRINCIPESSE

Una fiaba originale per bambini e famiglie

Sabato 28 marzo alle ore 21:30 sul palcoscenico del Teatro Pacini di Fucecchio, nell’ambito della stagione SIPARIO BLU, va in scena ELIO in LA RIVALUTAZIONE DELLA TRISTEZZA accompagnato dal maestro Alberto Tafuri al pianoforte.

Elio intraprende un viaggio ironico e musicale alla riscoperta della tristezza, un sentimento che attraversa la storia dell'arte e di ogni forma di espressione umana, da Catullo a Virginia Woolf, da Munch a Paperino, e che tuttavia oggi viene spesso temuto e rimosso. L'intento è quello di restituire alla tristezza nobiltà e necessità attraverso le parole e le note di alcuni grandi artisti della tradizione musicale italiana e internazionale. La tristezza in fondo non è male ma, come le cicerchie e lo zafferano, va presa a piccole dosi e, se si esagera, serve un antidoto.

Lo spettacolo, con opportuni inserimenti di canzoni allegre, è un invito ad ascoltare insieme la musica di qualità.

Lo spettacolo è inserito nella dodicesima stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

Domenica 29 marzo alle ore 16:30 va in scena e chiude la stagione per famiglie AMBARABÀ lo spettacolo CANI, GATTI E PRINCIPESSE, con la drammaturgia e la regia Enrico Falaschi, con l’intepretazione di Serena Cercignano, Simone Martini, Alessio Martinoli e le scenografie e le maschere di Federico Biancalani.

È uno spettacolo, per bambini dai 3 anni in su, che pone una riflessione sull’amore, che va oltre le convenzioni, sull’importanza della fantasia, dell’ascolto e della lettura. Una fiaba moderna, che, con un testo contemporaneo, bellissime maschere e una scenografia conduce i bambini al tema dell’accettazione delle diversità.

Al centro della vicenda troviamo la principessa Giulia, regina dei cani, dal cuore puro e dalla bellezza luminosa. Numerosi pretendenti affollano il suo fantastico regno, ma nessuno sembra capace di conquistarla, finché il destino non le fa incontrare il principe dei felini: Mau. Tra i due scocca un immediato colpo di fulmine che, tuttavia, deve fare i conti con un ostacolo apparentemente insormontabile: Felix è il re dei gatti. L'atavica e feroce rivalità tra cani e gatti scatena l'opposizione immediata delle rispettive casate, decise a impedire un'unione sedimentata in secoli di ostilità.

Attraverso una serie di peripezie, lo spirito vivace di Giulia e il fascino felino di Felix diventeranno gli strumenti per abbattere i muri del pregiudizio, dimostrando che la comprensione reciproca può trionfare su ogni diversità, trasformando un conflitto in una lezione d'amore universale.

INGRESSI

ELIO

Biglietti settore 1

intero 22 € | ridotto 20 €

*

Biglietti settore 2

intero 18 € | ridotto 16 €

INGRESSI

CANI, GATTI E PRINCIPESSE

Adulti 8,50 € | bambino 6,50 €

In vendita online su https://www.webtic.it/

Fonte: Ufficio stampa

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