Evasione dell'imposta di soggiorno per 224mila euro in due alberghi di Firenze

Una vasta operazione di contrasto all’evasione fiscale nel settore turistico-ricettivo è stata portata a termine con successo dalla Polizia Municipale di Firenze, in stretta sinergia con la Direzione Risorse Finanziarie del Comune. L’indagine ha permesso di individuare un’importante sottrazione di fondi legata al mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte di due strutture alberghiere situate nel centro storico.

L’attività investigativa, condotta dagli operatori del Reparto Antievasione della Polizia Municipale, è partita alcune settimane fa a seguito di incroci di dati e analisi economico-finanziarie mirate. Gli accertamenti hanno riguardato un arco temporale di quasi due anni, compreso tra ottobre 2024 e gennaio 2026.

Dalle verifiche è emerso un quadro di sistematica omissione con 62 mensilità di mancata comunicazione degli ospiti, omessa dichiarazione dei ricavi derivanti dai pernottamenti e mancato versamento dell’imposta dovuta ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

L’azione congiunta tra la Polizia Municipale e gli uffici finanziari del Comune ha permesso di accertare un’evasione complessiva di circa 244.000 euro. A questa cifra si aggiungono sanzioni amministrative per un importo superiore agli 11.000 euro.

Questo intervento non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in una più ampia pianificazione strategica volta a monitorare il settore dell’accoglienza turistica fiorentina. Una contestazione analoga era stata sollevata un mese fa ad un gestore responsabile di 31 strutture ricettive, a cui sono state contestate violazioni per 260mila euro tra imposta non versata e sanzioni.

"L'obiettivo dell'Amministrazione è duplice: da un lato, garantire l'equità fiscale e il rispetto delle normative vigenti e dall'altro, tutelare i visitatori e le tantissime strutture ricettive che operano correttamente, evitando forme di concorrenza sleale" ha detto la sindaca Sara Funaro. "L'impegno del reparto Antievasione della Polizia municipale e la collaborazione con la direzione Risorse Finanziarie del Comune è fondamentale per assicurare che le risorse destinate alla città e ai servizi per i cittadini non vengano sottratte illecitamente".

"Continueremo a fare controlli a tappeto – ha aggiunto l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio – perché la sicurezza di una città passa anche dalla legalità economica. Recuperare queste somme significa restituire a Firenze risorse che le spettano e con il nostro reparto dedicato all’anti evasione continueremo a lavorare insieme agli uffici del Comune incrociando dati e facendo tanti controlli e presenza sul campo".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

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