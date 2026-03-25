Torna il "Fashion Day" a Castelfiorentino: il centro diventa passerella tra musica e sfilate

Vetrine animate, acconciature dal vivo, trucco e sfilate, flash mob, musica e food, laboratori per bambini. Per chi desidera vedere in anteprima le novità della stagione estiva appuntamento domenica 29 marzo a Castelfiorentino dove è in programma un pomeriggio “fashion” all’insegna della moda, del buon gusto e del piacere di stare insieme (negozi aperti).

Una domenica cool che trae ispirazione alle ormai collaudate “Vogue fashion night” mediante le quali vengono presentate in alcune città le collezioni della nuova stagione in una dimensione nuova, spettacolare. Ma anche una domenica caratterizzata, al mattino, dal 1° Raduno Vespa Club Castelfiorentino, in cui sono attesi oltre 200 partecipanti che animeranno Piazza Gramsci con i loro modelli d’epoca, le corse a gimkana e alcune esibizioni acrobatiche.

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Nel pomeriggio, dalle ore 16.00, la moda si impadronirà nel centro storico cittadino con vetrine animate, acconciature e trucco dal vivo. Piccoli spazi allestiti per l’occasione accoglieranno modelle e modelli d’eccezione, dando vita a cambi di “outfit” che non mancheranno di offrire suggerimenti e spunti per gli acquisti della nuova stagione estiva e primaverile, mentre i fotografi del “Giglio Rosso” avranno cura di immortalare i momenti più divertenti e le pose più belle.

“Fashion Day” è anche un evento pensato per famiglie e bambini. Da Piazza del Popolo, una sfilata si dirigerà verso il centro storico basso esibendo le novità “kids” della stagione, mentre alcuni laboratori per bambini si terranno in via Testaferrata. In programma anche uno speciale “Flash Mob” che a sorpresa (come si conviene alla natura stessa dell’evento) farà la sua comparsa nelle vie del centro. “Fashion Day” è promosso dall’Associazione CCN “Tre Piazze” con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, in collaborazione con Confesercenti, l’Ente Cambiano Spca e la Concessionaria Ugo Scotti.

“Fashion day – sottolinea l’Assessore al Commercio, Gianluca D’Alessio - è ormai diventato negli ultimi anni uno degli appuntamenti più intimamente legati al tessuto commerciale di Castelfiorentino. Una bella iniziativa dove ogni negozio diventa protagonista e propone un evento per valorizzare al meglio i propri prodotti. Il nostro auspicio è che in tanti possano venire a curiosare per valutare i primi acquisti primaverili: siamo convinti che sostenere il commercio locale equivalga a sostenere la vitalità del centro cittadino e quindi l’intera comunità. Un obiettivo che possiamo coltivare anche favorendo le opportunità di aggregazione e i momenti da trascorrere insieme”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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