Firenze in lutto, è scomparso l'artigiano Piero Peroni

CNA Firenze Metropolitana esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Piero Peroni, tra gli esponenti storici e più rappresentativi della pelletteria artigiana fiorentina.

Nel 1956, insieme al fratello Roberto, fondò a Firenze Peroni Firenze, laboratorio di cuoieria e pelletteria specializzato anche nella decorazione del cuoio a mano in vero oro. L’azienda, oggi F.lli Peroni, è giunta alla terza generazione e continua a rappresentare un esempio di artigianato autentico, tra tradizione e innovazione.

“Con Piero Peroni perdiamo un socio storico, un amico, un artigiano vero, profondamente legato al suo mestiere e alla nostra associazione, di cui è stato a lungo dirigente. Il suo percorso è un esempio per tutta la comunità CNA”, dichiara il presidente di CNA Firenze Metropolitana, Francesco Amerighi.

“Ha incarnato i valori più autentici dell’artigianato fiorentino: qualità, saper fare e capacità di trasmettere competenze. Alla famiglia va la nostra vicinanza”, aggiunge il direttore generale di CNA Firenze Metropolitana, Lorenzo Cei.

Peroni avrebbe compiuto 92 anni il prossimo novembre. Il funerale si svolgerà domani, alle ore 14.30, nella chiesa di Settignano.

CNA Firenze Metropolitana si stringe alla famiglia Peroni.

Fonte: Cna - Ufficio stampa

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