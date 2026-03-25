Furti in due negozi a Empoli e Sovigliana, un titolare: “In media una spaccata all’anno”

Furti nelle ultime ore tra Empoli e Vinci. Ad essere colpite in particolare sono due attività, entrambe nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo. Alle prime ore del mattino di ieri l’amara sorpresa per il titolare della "Botteghina" in via Fucini, che ha trovato la porta d’ingresso del proprio negozio distrutta dopo una spaccata. "Se n’è accorto il fornaio quando mi ha portato il pane alle 6. Mi ha chiamato e sono corso lì" racconta Leandro Bagni. Il furto dovrebbe essere avvenuto nel cuore della notte poiché, da quanto appreso, "intorno alle 2 dei vicini hanno sentito rumore". Poi la telefonata all’alba e la scena, non nuova, agli occhi di Bagni: "La porta è andata giù, ha schiacciato anche un mobilino. È stato preso il fondo cassa, saranno stati circa 100 euro. Non è tanto il danno dei soldi, quanto quello della porta".

Distrutta e ritrovata a terra, "il vetro è antisfondamento, ha retto ma è stato scardinato dal legno e la lastra è cascata". La cassa è stata portata via: "L’hanno ritrovata i carabinieri la mattina stessa nella zona dello stadio e mi è stata riconsegnata". Sporta denuncia, il danno è ancora in corso di quantificazione, "ma potrebbe aggirarsi sui 2mila euro". E Bagni, come anticipato, non è la prima volta che si trova a fare il conto con il passaggio dei ladri: "È la terza volta in tre anni, in media una all’anno. La prima nel 2024, quando hanno fatto uguale a ora, la seconda nel 2025 hanno spaccato il vetro ma non sono riusciti ad entrare. La modalità è sempre la stessa - aggiunge - spaccano e prendono il fondo cassa".

Intanto nelle stesse ore un’altra attività ha subito un furto nella vicina Sovigliana. Si tratta di "Debur cucina e caffè", locale fresco d’inaugurazione lo scorso 11 febbraio in via Fratelli Cairoli nella frazione di Vinci. "Volevamo comunicarvi che purtroppo stanotte ci hanno derubato", si legge sulla pagina Facebook dell’attività in un post del 24 marzo. "Tra le varie cose si sono impossessati anche del nostro cellulare. Di conseguenza non sarà possibile contattarci telefonicamente fino a nuovo avviso".

Oltre ai due furti, sempre riferito alla stessa notte di inizio settimana era emerso un altro fatto a Empoli: alcuni uomini incappucciati sono stati notati entrare nel cantiere di un’abitazione disabitata da tempo in via Fabiani. Un residente ha ripreso in video alcune persone con il volto travisato scendere dal cantiere e fuggire via, in direzione stazione. Dall'area dei lavori non risulterebbe essere stato rubato niente, nella casa in ristrutturazione non sarebbe entrato nessuno né è chiara quale fosse l’intenzione delle persone avvistate. Ma l’episodio, che si aggiunge alle altre vicende accadute nelle stesse ore oltre a un tentativo di furto in un'abitazione nella vicina via Masaccio, ha provocato preoccupazione tra i residenti. Altri colpi hanno messo invece in allarme la zona di Carraia, tra furto in abitazione e quelli segnalati nelle auto parcheggiate. Così come in zona ospedale, nel dettaglio nel parcheggio in fondo a viale Boccaccio, in direzione Avane, dove sui social nei giorni scorsi è stata postata la foto di una macchina con i finestrini infranti, seguita da testimonianze nei commenti di utenti che affermano di aver ritrovato allo stesso modo la propria macchina lasciata parcheggiata.

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