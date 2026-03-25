A giardini di via Pier della Francesca è pronta la nuova area giochi

È terminata e pronta per essere utilizzata dalle famiglie e dai bambini la nuova area giochi di via Pier della Francesca-via Grazia Deledda tra il quartiere di Santa Maria e l'ospedale a Empoli. Sabato 28 marzo 2026 alle 11.30 il taglio del nastro alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, della giunta comunale e della cittadinanza.

L'intervento, già annunciato nella seconda parte del 2025, è stato completato nell'arco della primavera ed è pronto ad accogliere i residenti. Si tratta di un'area giochi tutta nuova in un quartiere che ha già visto un importante intervento in un altro giardino, quello di via Pio La Torre dietro il circolo Arci.

LE DICHIARAZIONI - Il sindaco Mantellassi ha dichiarato: "Ringrazio gli uffici tecnici e la ditta incaricata per aver concluso i lavori in tempo per la primavera, così da rendere fruibile in queste belle giornate di sole le nuove attrezzature. Ripartiamo con le inaugurazioni, il tanto lavoro che abbiamo messo in campo sin dai primi giorni dell'insediamento della giunta sta continuando a fruttare. Vi aspettiamo sabato 28 marzo".

L'assessore ai Lavori Pubblici e al Piano Frazioni e Quartieri, Simone Falorni, ha dichiarato: "Sta andando avanti il lavoro di riqualificazione di aree ludiche e aree verdi per consentire un maggior utilizzo da parte della cittadinanza più giovane per ritrovare socialità e convivialità. I lavori proseguono: su questo versante è già cantierata l'area verde del Parco del Pozzale che sarà la prossima su cui interverremo".

FOCUS AREA GIOCHI - L'intervento a Santa Maria è costato circa 83mila euro e consiste in due aree giochi, per bambine e bambini più piccoli e per quelli più grandi.

Nell'area 'junior' sono state realizzate, tra le nuove attrezzature, una torre scivolo, un'altalena, un trampolino e due porte per il minicalcio.

L'area per i più grandi vede due altalene, una con 'nido' e una a due posti in alluminio, una struttura gioco a igloo e una torre scivolo.

In entrambe le aree è stata realizzata una pavimentazione in gomma colata antiurto, sono state rimosse le attrezzature deteriorate e recuperate quelle ancora buone per essere inserite nel parco di via Bonistallo. In più tutte le panchine sono state restaurate.