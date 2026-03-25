Gli Infioratori di Fucecchio ospiti al Capodanno Pisano

Per il terzo anno consecutivo, il gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio è stato ospite del Comune di Pisa in occasione del Capodanno Pisano. Su invito dell'assessore alla cultura Filippo Bedini, gli infioratori hanno realizzato un quadro di infiorata dedicato all'Annunciazione all'interno della chiesa di Santa Maria della Spina, in Lungarno Gambacorti. Il quadro, realizzato lo scorso 21 marzo, resterà visitabile fino a giovedì 26, dalle ore 9 alle 19, con ingresso gratuito.

Grande apprezzamento da parte dei visitatori, tanto che in molti hanno mostrato interesse per l'Infiorata del Corpus Domini, in programma a Fucecchio il prossimo 7 giugno. Nel solo fine settimana 21/22 marzo, sono state circa 3500 le presenze, tra cittadini e turisti, per visitare la composizione floreale allestita sul pavimento della chiesa.

Un evento che dimostra, ancora una volta, il fascino dell'infiorata e la bravura del gruppo infioratori di Fucecchio, non soltanto per la bellezza della riproduzione finale, ma anche per l'atmosfera speciale che accompagna le fasi preparatorie.

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