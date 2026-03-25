In ricordo di Marco Stagi, incontri nelle scuole e una cena solidale a Pontedera

Cronaca Santa Maria a Monte
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L’alpinista di Santa Maria a Monte morì sul Castore nel 2025. L’11 aprile a Pontedera iniziative con CAI, Soccorso Alpino e una cena di beneficenza aperta alla comunità

Una giornata dedicata alla memoria di Marco Stagi, alpinista di 34 anni originario di Santa Maria a Monte, morto nell’agosto 2025 durante un’ascensione sul Monte Castore, nelle Alpi, insieme a una donna di 36 anni residente a Padova.

Sabato 11 aprile 2026, al Bellaria Sport Center di Pontedera, si svolgerà l’iniziativa “Insieme in cordata – per Marco”, promossa per ricordare lo sportivo attraverso attività educative, momenti di incontro e iniziative solidali rivolte alla comunità (qui l'evento su Facebook).

Incontri con gli studenti sulla sicurezza in montagna

La mattina, a partire dalle ore 9, sono previsti momenti formativi durante le ore di educazione fisica con la partecipazione del CAI Pontedera, del Soccorso Alpino e dei familiari di Stagi. Gli interventi saranno dedicati alla sicurezza in montagna, con spiegazioni pratiche su preparazione delle uscite, scelta degli itinerari, consultazione delle informazioni ufficiali e utilizzo dell’attrezzatura indispensabile.

L’iniziativa è rivolta in particolare agli studenti delle scuole superiori, ma è aperta anche a cittadini e appassionati.

L’obiettivo è trasformare il ricordo dell’alpinista in un’occasione di formazione e prevenzione, diffondendo una maggiore consapevolezza sui rischi legati alle attività in quota.

Cena solidale per sostenere le associazioni

La giornata proseguirà in serata con una cena conviviale di beneficenza, organizzata presso il ristorante 'Ci Ritorno', sempre a Pontedera. Si tratta di una cena GiroPizza aperta a tutti, pensata come momento di condivisione tra studenti, famiglie, sportivi e cittadini, con una parte della quota destinata a sostenere le associazioni del territorio.

La partecipazione prevede un contributo di 20 euro per la cena più 10 euro devoluti in beneficenza.

Gli organizzatori spiegano che l’iniziativa nasce con l’intento di trasformare la passione per la montagna in un momento di incontro e solidarietà, nel ricordo di Marco Stagi e dei valori di collaborazione, rispetto della natura e attenzione alla sicurezza.

Per partecipare alla cena è possibile prenotarsi tramite il gruppo Whatsapp dedicato, attivato dagli organizzatori per fornire aggiornamenti sull’evento: clicca qui

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