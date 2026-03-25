Domate le fiamme sul Monte Moneta a Camaiore

Dopo un intero pomeriggio sul posto, nella tarda serata di ieri i componenti delle squadre AIB Toscana sono riusciti a domare le fiamme divampate alle ore 15.15 circa sul Monte Moneta a Camaiore. Ciò è stato reso possibile anche grazie all’intervento di due elicotteri regionali e dell’aiuto reso dalla Croce Verde e della Misericordia, con squadre provenienti da tutto il territorio versiliese.

Nessuna abitazione coinvolta dalle fiamme, anche grazie ai Vigili del Fuoco schierati a protezione delle case vicine.

Il bilancio è di circa 10 ettari di terreno coinvolti.

La causa del rogo sarebbe stato un incidente dovuto ad un intervento in corso ai locali dell’acquedotto di Gaia SpA di via delle Capanne.

Oggi, mercoledì 25 marzo, sono in corso le ultime operazioni di bonifica, che termineranno entro la fine della giornata.