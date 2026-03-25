Incidente a Bolgheri, scooterista muore dentro un’azienda agricola

Cronaca Castagneto Carducci
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Incidente mortale a Bolgheri, scooterista perde la vita all’interno di un’azienda agricola nel comune di Castagneto Carducci

Incidente mortale nella mattinata di oggi all’interno di un’azienda agricola a Bolgheri, dove uno scooterista di oltre 60 anni ha perso la vita per cause ancora in corso di accertamento. Con lo scooter si sarebbe scontrato con un mezzo agricolo, pare un escavatore, condotto da un 50enne. L'impatto sarebbe stato praticamente fatale.

L’episodio è avvenuto nel territorio comunale di Castagneto Carducci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, arrivati con ambulanza e medico, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, l’incidente si sarebbe verificato all’interno dell’area dell’azienda agricola, ma la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso dello scooterista.

 

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