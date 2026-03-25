Incidente mortale sull’Aurelia a Capalbio, muore una donna di 61 anni: grave il marito

Incidente mortale sulla statale 1 Aurelia, dove questa mattina una donna di 61 anni ha perso la vita in uno scontro avvenuto al chilometro 131, nel territorio comunale di Capalbio. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un’auto, un tir e un altro camion, con più persone ferite.

La vittima viaggiava insieme al marito, 60 anni, in direzione nord quando, per cause in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato con un mezzo pesante. L’uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso.

Altre due persone, rimaste ferite nello stesso incidente, sono state portate in codice di minore gravità all’ospedale di Orbetello.

Aurelia chiusa e traffico deviato

A causa dell’incidente, la statale 1 Aurelia è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato. Le deviazioni sono state disposte sulla SP Capalbio per la direzione nord e sulla SP Pedemontana per la direzione sud.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale Anas e sanitari del 118, con ambulanze della Croce Rossa di Capalbio e della Cri Costa d’Argento, per i soccorsi e la gestione della viabilità.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, mentre il personale Anas è al lavoro per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

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