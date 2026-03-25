Incidente mortale sull'Aurelia nel Grossetano, strada chiusa

Per un incidente mortale, sulla statale 1 “Aurelia” è temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 131,000, a Capalbio, in provincia di Grosseto. Nello scontro fra due veicoli una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita. Deviazioni sulla SP Capalbio per la direzione nord e sulla SP Pedemontana per la direzione sud.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.