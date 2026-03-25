La Misericordia di Fucecchio compie 420 anni: una storia di impegno e solidarietà

La nostra associazione compie oggi 420 anni di attività. Secondo attendibili fonti storiche delle quali riportiamo una stralcio, la Misericordia di Fucecchio ebbe origine il 25 Marzo anno 1606, come Confraternita della Carità di Fucecchio, con scopo “l’esercizio della varie opere di misericordia, e più direttamente dare sovvenzioni ai poveri e agli infermi poveri e portare alle sepoltura quei morti che non avessero con che farsi il funerale”.

L'associazione venne soppressa nel 1790 in forza di un provvedimento granducale che colpi in blocco tutte le confraternite della Toscana. La Misericordia venne restaurata a Fucecchio sessantasette anni dopo nel 1857, e da allora ha svolto ininterrottamente fino ad oggi il suo compito umanitario e cristiano a sollievo dei sofferenti e dei bisognosi del nostro territori.

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, e la Confraternita di Fucecchio non ha mai cessato di svolgere il proprio servizio sempre di pari passo alle esigenze che il servizio stesso, quello sanitario nazionale, ed in particolare il territorio, richiedevano. Il personale dell'associazione si è sempre dimostrato preparato ed all'avanguardia grazie al continuo ricambio e ai corsi di formazione, specializzazione e perfezionamento organizzati nell'ambito delle Misericordie del territorio.

Proprio in concomitanza con lo spegnimento della 420esima candelina “la Misericordia di Fucecchio ha portato a termine nei giorni scorsi, spiega il governatore Gino Macchiaroli, un primo corso di formazione di base per la Protezione Civile che ci ha dato la possibilità di contare su quindici unità appositamente preparate per poter aiutare le istituzioni locali nelle emergenze. A breve potremmo contare anche sull'assegnazione di un idrovora”.

Inoltre a partire dal prossimo 7 aprile, “i nostri locali in corso Matteotti appositamente allestiti, diventeranno sede di lezioni pratiche e teoriche al quale possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Il corso, il cui ciclo di lezioni sarà tenuto da formatori Regionali delle Misericordie, è strutturato per accogliere chiunque voglia acquisire maggiore consapevolezza sulla gestione delle emergenze, dai piccoli incidenti che possono avvenire tra le mura di casa fino alle situazioni più critiche in strada. L'obiettivo di questo nuovo corso di formazione, conclude il governatore Maccharoli è duplice: abbattere la paura di intervenire e fornire strumenti concreti per gestire con calma e competenza gli incidenti domestici, spesso sottovalutati, ma frequenti nella vita quotidiana”.

Per partecipare al corso, interamente gratuito, occorre aver compiuto i 16 anni. L'iscrizione è possibile fino a venerdì 3 aprile. Per informazioni, oltre che presso la sede in corso Matteotti, è possibile telefonare al 0571-20120 oppure all'indirizzo di posta elettronica formazione.fucecchio@gmail.com oppure tramite il QRCODE che troverete nelle locandine e nei volantini pubblicitari.

Fonte: Misericordia di Fucecchio

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