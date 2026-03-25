Lavori in centro storico a Fucecchio, temporaneamente estesi gli orari di apertura di due varchi ZTL

Vista la presenza del cantiere di Acque Spa in via San Giovanni con conseguenti ripercussioni sull'accessibilità del centro storico alto, l'amministrazione comunale ha deciso di varare alcune misure temporanee per rendere più semplice transitare o recarsi in quest'area.

Nel dettaglio vengono estesi gli orari di apertura di due varchi ZTL: quello di via Lamarmora e quello di Vicolo delle Carbonaie, dalle 7 alle 14, tutti i giorni fino al primo aprile.

Questa apertura si aggiunge a quelle già consentite per transitare senza dover avere il permesso: in via Lamarmora tutti i giorni dalle 7 alle 8.30 e in vicolo delle Carbonaie tutti i giorni dalle 7 alle 8.30 e dalle 14.15 alle 19.15 dal lunedì al sabato.

Rimane invece confermato l'orario di apertura del varco di via Porta Raimonda: tutti i giorni dalle 7 alle 8.30.

Per completezza l'area pedonale del Poggio Salamartano rimane invece aperta tutti i giorni ore 17-19.30; domenica e festivi 9-13.30; dal martedì alla domenica ( eccetto il periodo giugno-agosto) dalle 20.30 alle 24.

Sempre per consentire ad Acque di portare avanti i lavori in via San Giovanni, rimangono confermate le modifiche comunicate nei giorni scorsi. Che sono le seguenti: via Castruccio è a senso unico alternato con impianto semaforico; parallelamente anche via San Giovanni, piazza Garibaldi e via San Giorgio sono a senso unico alternato a vista, in quanto via San Giovanni non avrà sfondo fino alla fine del cantiere di Acque, iniziato lunedì 23 marzo e che si stima della durata di 7-10 giorni. Infine, per garantire il trasporto scolastico, è vietato parcheggiare in piazza Lavagnini. Si specifica inoltre che l'accesso al centro storico alto da via Nuova della Ferruzza rimane consentito soltanto ai residenti e ai servizi alla persona (ambulanze, scuolabus, assistenti sanitari ecc..). Invece per prelievi, ritiro ricette, operazioni di carico e scarico utilizzare parcheggio piazza Giovanni Paolo II.

Invitiamo utenti e residenti a tener conto di questa disciplina temporanea del traffico nel centro storico alto.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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