Lorenzo Baglioni con Giovanisì per “Oltre i confini”

Giovanisì non si ferma e rilancia la sfida del protagonismo giovanile con un obiettivo ambizioso: andare “Oltre i confini”. Centinaia di ragazze e ragazzi della Task Force Giovanisì coordinata da Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e responsabile del progetto Giovanisì, si incontreranno in un evento alla Stazione Leopolda di Pisa il prossimo 27 marzo, dedicato al tema della salute e benessere mentale: “Oltre i confini: attraversare l’ansia, progettare il benessere”.

A condurre l’evento ci sarà Lorenzo Baglioni, cantante, autore e attore, che accompagnerà gli studenti che hanno partecipato al percorso svolto in questi mesi nelle province toscane, dove i rappresentanti d’istituto, delle Consulte provinciali e del Parlamento degli studenti hanno trasformato le proprie riflessioni in proposte concrete su spazi di aggregazione, orientamento, benessere e partecipazione.

"Ringrazio Lorenzo Baglioni, i campioni dello sport e le studentesse e gli studenti della Task Force - ha detto Bernard Dika, cui saranno affidate le conclusioni dell' evento - Sarà una giornata dedicata al benessere e alla salute mentale, un tema cruciale, che gli stessi giovani ci chiedono sempre più spesso di affrontare. Sono convinto che sarà un'occasione ricca di spunti non retorici, di testimonianze da portare a casa, per aiutarci su fragilità e diritto di sbagliare".

La mattina si aprirà con un panel che parlerà dell’errore come tappa dell’apprendimento e del superamento della cultura della performance, utilizzandolo come ingrediente fondamentale per imparare.

Gli studenti, dialogando con i componenti della Task Force insieme ad educatori, dirigenti scolastici, psicologi e psicoterapeuti, avranno modo di approfondire alcuni aspetti legati al mondo della scuola.

Insieme ai campioni dello sport Martina Trevisan, semifinalista al Roland Garros e Campionessa del Mondo BJK Cup, ed Eric Fantazzini, atleta azzurro della nazionale di bob, olimpionico a Milano Cortina 2026, si rifletterà sulla fragilità come valore e sul diritto di sbagliare, scardinando il mito dell’invincibilità per riscoprire l’umanità dei propri limiti.

Nel corso della giornata verrà dato spazio anche ai temi legati all'ambientr e agli obiettivi di Agenda 2030, con un intervento dedicato allo sviluppo sostenibile e alle strategie di Regione Toscana.

L’evento è riservato agli studenti, ai rappresentanti d’Istituto, delle Consulte e del Parlamento regionale della Regione Toscana.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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