Mbs, revocate le deleghe all'amministratore delegato Luigi Lovaglio

Cronaca Siena
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Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha deciso di revocare le deleghe all'amministratore delegato Luigi Lovaglio e di sospenderlo dall'incarico di direttore generale. Lo si apprende da un comunicato al termine di una lunga riunione

"Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, tenuto conto dell'inserimento del Dott. Luigi Lovaglio, quale candidato Amministratore Delegato, nella lista che si candida ad eleggere la maggioranza degli amministratori presentata da PLT Holding S.r.l. e PLT S.p.A., effettuati i necessari approfondimenti anche con l’ausilio di autorevoli consulenti esterni, ha ritenuto di revocare le deleghe allo stesso conferite in qualità di Amministratore Delegato, avocando a sé tutti i relativi poteri, e deliberando altresì, con decorrenza immediata, la sospensione dalle mansioni coperte in qualità di Direttore Generale".

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