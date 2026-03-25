David Rossi, la commissione avvia contatti con l'Antimafia per audizione di un collaboratore

Prosegue l'inchiesta bis sulla morte di David Rossi, ex capo comunicazione di Mps deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese. La commissione parlamentare d'inchiesta, presieduta da Gianluca Vinci, ha avviato contatti con l'Antimafia per ascoltare il collaboratore di giustizia Angelo Salvatore Cortese.

L'attenzione degli inquirenti è concentrata su alcune dichiarazioni del pentito relative a presunti prestiti di denaro, fino a 100 mila euro in 24 ore e senza garanzie, concessi da un direttore di banca agli affiliati. Non essendo stata indicata la filiale precisa, la commissione intende capire se si tratti della stessa filiale collegata al libretto al portatore identificato dal numero 4099009, rinvenuto sul cellulare di Rossi la sera della sua morte.