Incidenti, abbandoni di rifiuti e anche corsi nelle scuole: il 2025 della municipale a Montopoli

L’attività 2025 della Polizia Locale a Montopoli tradotta in numeri è un elenco che racchiude gli interventi e le azioni che le agenti e gli agenti svolgono quotidianamente. Lo scorso anno si è chiuso con 49 incidenti stradali rilevati di cui 19 con feriti, 540 sono i verbali al codice della strada. Da settembre, mese in cui sono state riattivate le prime due telecamere di lettura targa, a dicembre sono 22 i verbali scattati per veicoli senza assicurazione, per un totale di 17.753 euro, mentre sono 205 i veicoli senza revisione per un totale di 38.060 euro. Poi ci sono i verbali per la violazione ai regolamenti comunali, 20 in totale. Sono 4 i verbali scattati per abbandono di rifiuti, in cui gli autori sono stati individuati grazie all’utilizzo delle telecamere nascoste. Per il 2026 nel mese di gennaio e febbraio i verbali elevati per le violazioni al codice della strada sono in totale 342.

«Un grazie alla comandante e agli agenti e alle agenti della nostra polizia locale – dichiara la sindaca Linda Vanni – grazie per il supporto quotidiano e per il grande servizio svolto nei confronti della cittadinanza. Questi numeri dimostrano il controllo puntuale che la polizia locale svolge sul territorio per garantire la sicurezza di tutti. Grazie anche per la passione e per l’entusiasmo nell’ideare e realizzare sempre progetti nuovi nel segno di una comunità più rispettosa del bene comune e più consapevole degli effetti che possono avere i comportamenti individuali».

Insieme al lavoro ordinario, infatti, ci sono poi i progetti che la Polizia Locale porta avanti nelle scuole del Comune. Come il progetto di educazione stradale “Cresci con la Polizia” che coinvolge ogni anno più di 300 alunni tra le classi seconde della primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado di Montopoli. Come si struttura? Tra novembre e dicembre i bambini delle scuole primarie hanno seguito una lezione teorica di approccio al codice della strada con un occhio di riguardo verso i comportamenti corretti da tenere a piedi, sul pulmino, in auto o in bicicletta. A conclusione del progetto, si è svolta la prova pratica: riprodurre su cartoncini alcuni cartelli stradali utilizzati per addobbare l’albero di Natale posizionato insieme allo Storico Presepe del Convento dei Frati di San Romano.

A febbraio, le lezioni si sono spostate nella secondaria di primo grado. I ragazzi hanno affrontato il tema del senso civico, il rispetto dei luoghi pubblici e il tema degli effetti legali, fisici e mentali causati dagli abusi di sostanze alcoliche e stupefacenti. «La parte pratica della lezione ha visto i ragazzi coinvolti in una simulazione di guida di un veicolo dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti – spiega la comandante Susanna Pisanò -.Infatti, grazie a speciali occhiali che simulano l’abuso di sostanze stupefacenti di giorno e di notte hanno provato personalmente ad affrontare un semplice percorso tra birilli che si è rivelato invece lungo e difficoltoso. Da comandante, insieme a tutti gli agenti voglio esprimere un personale ringraziamento al personale docente che, insieme agli alunni assiste alle lezioni, partecipando attivamente».

Nel mese di aprile ci sarà l’ultimo ciclo di incontri questa volta con le scuole primarie per familiarizzare ancora di più con il codice della strada ripassando gli insegnamenti di qualche anno prima durante i corsi già svolti con la Polizia Locale alla scuola dell’infanzia. A ultimazione di questi incontri ci sarà la prova pratica in cui verrà allestito un vero e proprio percorso compreso di segnaletica orizzontale e verticale in cui i bambini, alla guida anche di monopattini forniti dalla Polizia Locale, ma donati dal Gruppo Lupi, si cimenteranno nella guida.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

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