I paracadutisti del 183° Reggimento 'Nembo' donano uova di cioccolato ai piccoli pazienti degli ospedali di Pistoia e Prato

Si rinnova, anche in occasione delle festività pasquali, il legame di vicinanza e solidarietà dei paracadutisti del 183° Reggimento “Nembo” con i reparti di pediatria degli ospedali San Jacopo di Pistoia e Santo Stefano di Prato.

Dopo l’appuntamento natalizio, questa mattina un team di paracadutisti ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nei due presidi ospedalieri, portando in dono le tradizionali uova di cioccolato. Un gesto reso possibile grazie al coordinamento con le direzioni sanitarie e infermieristiche delle due strutture.

L’iniziativa assume un doppio valore perché le uova donate sono frutto dell’adesione dei paracadutisti alla campagna promossa dall’associazione ENEA, impegnata nella ricerca sul neuroblastoma. Portando un momento di serenità ai bambini ricoverati, hanno contribuito al tempo stesso al sostegno della ricerca scientifica.

Ad accogliere i militari all’ospedale di Pistoia sono stati la direzione sanitaria di presidio, rappresentata dalla direttrice, dott.ssa Lucilla Di Renzo e dal dottor Leonardo Capecchi, insieme al direttore della Pediatria, dottor Rino Agostiniani, e al personale sanitario. All’ospedale di Prato erano presenti il dottor Paolo Dal Poggetto e la coordinatrice infermieristica Stefania Bianchi, insieme al personale della struttura.

La volontà dei militari della caserma Marini di augurare una serena Pasqua ai piccoli pazienti si è così tradotta in un gesto di grande sensibilità, che testimonia ancora una volta il senso di appartenenza alla comunità dei territori di Pistoia e Prato.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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