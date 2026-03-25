Pioggia di medaglie per Aquateam Nuoto Cuoio ai campionati regionali Fisdir

Domenica 22 marzo 2026 nella splendida cornice di Buonconvento si sono svolti i campionati regionali FISDIR con una straordinaria partecipazione dei migliori atleti toscani per la federazione. L’associazione Asd Aquateam Nuoto Cuoio aps era presente con 10 atleti, che hanno ben figurato: tutti sono saliti sul podio!

Bachi Giulio ARGENTO 50 DORSO - ORO in staffetta 4x25 stile

Campigli Giulia ORO 50 STILE – ORO 25 FARFALLA – oro in staffetta 4x25 stile - ORO in staffetta 4x25 mista-mista

Caruso Maya ORO 25 STILE BRONZO 25 DORSO - oro in staffetta 4x25 stile - ORO in staffetta 4x25 mista-mista

Cosci Irene ARGENTO 50 dorso – ORO in staffetta 4x25 stile

Dal Zovo Alice ARGENTO50 stile – ORO 50 dorso - ORO in staffetta 4x25 stile

Fadda Federico ORO in staffetta 4x25 stile

Gazzarrini Riccardo ORO in staffetta 4x25 stile

Marchiori Simone BRONZO 25 dorso - ORO in staffetta 4x25 mista-mista

Micheli Emiliano ORO in staffetta 4x25 mista-mista

Ragionieri Marco BRONZO 50 dorso - ORO in staffetta 4x25 stile

Il presidente Gian Luca Drago si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti con tutti gli atleti presenti e conclude affermando che “lo spirito di squadra non è mancato ed è bello vedere questi atleti aiutarsi e sostenersi, un obiettivo non facile da raggiungere con questi ragazzi”.

L’Aquateam Nuoto Cuoio ci tiene a ringraziare la società organizzatrice Virtus Buonconvento sia per l’accoglienza che l’organizzazione e per la riuscita della manifestazione. Sempre grati di portare sui podi più prestigiosi i nostri sponsor che hanno creduto nei nostri atleti e nel nostro percorso Piscine Maiora, Ostuni Auto, New Elettritalia.

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio