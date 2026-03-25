Monni a Portoferraio: "Il progetto 'Anch'io all’Elba' sarà rifinanziato"

Il progetto “Anch’io all’Elba” sarà rifinanziato e a fine aprile sarà aperta la nuova Casa della Comunità di Portoferraio. Ha ruotato intorno a questi due investimenti per la sanità ospedaliera e per la società territoriale l’incontro che stamattina, all’ospedale di Portoferraio, Monia Monni, assessora alla sanità e ai servizi sociali della Regione Toscana, ha avuto con i sindaci dell’Isola d’Elba e con il comitato di partecipazione aziendale.

“Sono all’Elba per la prima volta in vesta di assessore alla sanità – ha detto Monni - anche per verificare lo stato dei servizi sanitari ed approfondire, attraverso un confronto diretto con amministratori locali, personale sanitario e cittadini, le principali esigenze del territorio. Come Regione Toscana rifinanzieremo il progetto “Anch’io all’Elba”, che nel 2025 ha avuto un valore di quasi 6 milioni di euro, e che incentiva la presenza sull’isola dei medici di tutto il sistema sanitario regionale, sia attraverso turni di più settimane all’anno, sia attraverso concorsi dedicati ad attrarre giovani medici. Si tratta di un intervento che abbiamo voluto rifinanziare anche in considerazione della generale fatica che tutto il sistema sanitario ha nel reclutare medici e infermieri, criticità che è particolarmente sentita nelle zone più periferiche”.

“Il nostro obiettivo è mantenere i servizi presenti in ospedale e crescere sul territorio – ha detto Giacomo Corsini, direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest – perché anche all’Elba è già a regime la riforma dell’emergenza urgenza e si appresta ad affrontare le riforme previste per l’assistenza territoriale, per la continuità assistenziale, e dovrà farlo con soluzioni contestualizzate alla particolarità insulare dell’Elba”.

“La presenza dell’assessora oggi è il segno dell’impegno della regione per l’Elba - ha aggiunto Fabio Chetoni, responsabile della Zona distretto elbana – e il progetto Anch’io all’Elba dimostra che le criticità che caratterizzano l’isola sono criticità affrontate e gestite con il contributo di tutto il sistema sanitario regionale”.

All’incontro erano presenti Paolo Marzorati, direttore dell’ospedale di Portoferraio, Tiziano Nocentini, sindaco di Portoferraio, Simone Barbi, sindaco di Marciana, Davide Montauti, sindaco di Campo nell’Elba, Gabriella Allori, sindaco di Marciana Marina, Valeria Barbagli, presidente del consiglio comunale di Rio, Giulio Tagliaferro e Maria Luisa Chiappa, rispettivamente presidente e vice presidente del comitato di partecipazione, e Francesco Semeraro, del , e i consiglieri regionali Alessandro Franchi e Diletta Fallani.

Monni, Corsini e Chetoni hanno poi visitato il carcere di Porto Azzurro per confrontarsi con la direttrice Martina Carducci sui temi dell’assistenza sanitaria fornita dal servizio sanitario regionale.

Fonte: Regione Toscana