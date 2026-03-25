Fluid Wire Robotics, Nexst Srl, Symbiotica Therapeutics e Idealide Biowearle: sono queste le 4 start up che si aggiudicano la tappa toscana del Premio Cambiamenti, accedendo alla finale nazionale, che si svolgerà il prossimo 23 aprile a Roma. La finale regionale si è svolta questo pomeriggio al Social Hub a Firenze.

Il Premio Cambiamenti, giunto alla nona edizione, è promosso da CNA Nazionale ed ha l’obiettivo di scoprire, premiare e sostenere le migliori imprese italiane nate negli ultimi quattro anni, che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti/processi e costruire il futuro, legando il made in Italy col digitale e l’innovazione.

Le aziende che hanno partecipato alle selezioni nella nostra regione sono state ben 235 sulle 1091 totali, sono state 22 le aziende finaliste emerse dalle finali provinciali. A decretare i vincitori la giuria composta da 4 membri: Mario Del Secco, Segretario Generale Unioncamere Toscana, Elena Nanni, Coordinatrice Murate Idea Park, Gianluca Daino, Advisor Ufficio Regionale Trasferimento Tecnologico e Alessandro Scatà, CTO Inta.

Alla serata hanno partecipato, inoltre: Luca Tonini Presidente di CNA Toscana, Selene RE Presidente Nazionale di CNA Giovani Imprenditori, Massimo Guasconi Presidente di Unioncamere Toscana, Leonardo Marras Assessore Regionale all’Economia, Attività Produttive, Politiche del Credito, Turismo e Agricoltura. Hanno moderato il dibattito Luca Iaia Responsabile Nazionale del Premio Cambiamenti e Michele Agostini Presidente Regionale CNA Giovani Imprenditori.

I criteri di valutazione per la selezione delle aziende sono stabiliti a livello nazionale e sono legati alla presentazione dell’impresa, originalità dell’idea, innovazione introdotta e mantenimento e capacità di adattamento, capacità di rispondere a bisogni/esigenze del mercato e livello di competitività, evidenza del vantaggio strategico e della sostenibilità, impatto sociale, culturale e ambientale generato.

"Il Premio Cambiamenti è una fucina di nuove aziende altamente tecnologiche e specializzate – afferma Luca Tonini Presidente di CNA Toscana – è il segnale che c’è ancora vitalità e futuro per l’imprenditoria giovanile, dove, tra l’altro, vediamo coinvolta una componente femminile significativa”.

“Anche quest’anno nella nostra regione sono state tante le start up che hanno partecipato al contest – afferma Michele Agostini Presidente dei Giovani Imprenditori CNA Toscana -. Il numero di adesioni ci fa ben sperare: è il segnale che i nostri giovani hanno voglia di partecipare e hanno idee forti ed innovative”.

Per maggiori informazioni sulle 4 start up qualificate:

Fluid Wire Robotics: https://premiocambiamenti.it/imprese/fluid-wire-robotics-s-r-l/

Nexst Srl: https://premiocambiamenti.it/imprese/nexst-_next-gen-archaeological-survey-technology/

Symbiotica Therapeutics: https://premiocambiamenti.it/imprese/symbiotica-therapeutics-s-r-l/

Idealide Biowearle: https://premiocambiamenti.it/imprese/idalide-biowear/

Menzioni speciali:

Top Innovation Company: neXst

Impatto Sociale: Board Game Social Club

Top Digital Company: Trigit S.R.L.

Futuro Del Cibo: Innfoods Srl

Evoluzione Del Made In Italy: Ep Eco Planning – Future Of Fashion

Health Tech: Xmetrix S.R.L.

Energia E Ambiente: Ganiga.AI

Per conoscere tutte le imprese che hanno partecipato alla selezione Toscana 2026:

https://premiocambiamenti.it/qualificazione-alla-finale/toscana/

Fonte: CNA Toscana

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