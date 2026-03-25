Rapina a mano armata in pasticceria a Ponsacco: carabinieri lo arrestano a Pisa

Cronaca Ponsacco
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I Carabinieri di Pisa intercettano e bloccano un 32enne, sequestrati contanti e coltello utilizzato durante il colpo

Nella notte del 23 marzo, i carabinieri della Stazione di Pisa, supportati dalla Sezione Radiomobile, hanno arrestato un 32enne ritenuto responsabile di una rapina aggravata ai danni di una pasticceria a Ponsacco.

Intorno alle 5, due uomini con il volto travisato avevano fatto irruzione nel locale, minacciando il titolare con un coltello e sottraendo circa 5mila euro. Grazie a un capillare piano di ricerche e alla collaborazione tra le pattuglie, i militari hanno intercettato il veicolo in fuga a Pisa, nei pressi di Piazzale Sicilia, bloccando uno dei sospetti in sicurezza.

La perquisizione ha permesso di rinvenire 1.580 euro in contanti e uno zainetto con un coltello da 25 cm, compatibile con quello usato per la minaccia. L’arrestato è stato condotto alla casa circondariale di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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