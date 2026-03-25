Referendum Giustizia, Giusti (PD Montespertoli): "Con 64% posizione netta da nostro comune"

A Montespertoli al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, che si è svolto domenica e lunedì scorsi, il NO si è attestato al 63,45%.

«I cittadini di Montespertoli hanno parlato chiaro-spiega Giacomo Giusti, segretario del pd locale-. Con quasi il 64% di voti NO e una straordinaria affluenza del 71,04%, il nostro comune ha espresso una posizione netta e inequivocabile.

I dati territoriali confermano la rilevanza del risultato. Montespertoli si colloca seconda nel comprensorio dell'Empolese Valdelsa per affluenza, con oltre 3 punti percentuali sopra la media comprensoriale e circa 12 punti sopra la media nazionale (attestata intorno al 59%): un segnale chiaro di un elettorato particolarmente mobilitato e consapevole. Sul fronte del NO, Montespertoli si posiziona al terzo posto nel comprensorio per forza del voto contrario alla riforma e sopra la media dell'Empolese Valdelsa (62,23%).I numeri che parlano da soli-prosegue Giusti-, i nostri concittadini hanno scelto di esercitare il loro diritto con serietà e consapevolezza. Grazie a tutte e tutti coloro che sono andati a votare è questo il senso più profondo della democrazia. Il Partito Democratico di Montespertoli continua il suo lavoro sul territorio: martedì 1° aprile 21.15 al circolo Arci di San Quirico ci sarà la nostra assemblea, aperta a tutta la cittadinanza».

Fonte: PD Empolese Valdelsa