Ritiro atti amministrativi e giudiziari: nuove modalità alla Casa Comunale di Certaldo

Il Comune di Certaldo informa che, a partire dal 24 marzo, il ritiro degli atti amministrativi e giudiziari depositati presso la Casa Comunale avverrà presso l’Ufficio Messi Notificatori, situato in Piazza Boccaccio n. 13, al piano terra.
La nuova organizzazione del servizio è finalizzata a garantire una gestione più efficiente delle attività e una migliore accessibilità per i cittadini.
L’ufficio sarà aperto al pubblico nei seguenti orari:
- martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
- giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Al di fuori degli orari indicati, sarà comunque possibile effettuare il ritiro degli atti previo appuntamento, da concordare scrivendo all’indirizzo email segreteria@comune.certaldo.fi.it.
L’Amministrazione invita i cittadini a prendere visione delle nuove modalità organizzative, al fine di agevolare le operazioni di ritiro e ridurre i tempi di attesa.
Fonte: Ufficio Stampa Comune di Certaldo
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