Romeo e Giulietta al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

i conclude la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che ha potuto contare anche quest’anno su una grande partecipazione di pubblico.

L’appuntamento conclusivo della stagione di prosa, ma non dell’attività del teatro ancora intensa nelle prossime settimane, è fissato per Venerdì 27 Marzo alle ore 21,00 con “Romeo e Giulietta”.

Si tratta di un’opera fluida, in cui danza contemporanea, teatro fisico e scenografie trasformative si intrecciano in un racconto scenico potente, evocativo e visionario.

Ispirato dalla celeberrima tragedia di William Shakespeare, il progetto esplora il rapporto tra arti performative e visive attingendo dai linguaggi più antichi del mestiere teatrale (quali la danza e lo studio del movimento, la realizzazione di scenografie dipinte a mano, lo studio dei gesti e la relazione sul palco tra più personaggi) e da una maestranza tecnica che prevede una conoscenza profonda dello spazio teatrale.

L’opera si manifesta nella sua interezza grazie alla presenza di danzatori e acrobati che si relazionano con lo spazio teatrale in ogni sua parte. Un autentico manifesto poetico, una sintesi del linguaggio scenico di Michelangelo Campanale, della trama coreografica di Vito Cassano e della fisicità degli interpreti della Compagnia EleinaD.

Da segnalare che, fuori abbonamento, il prossimo appuntamento del Teatro del Popolo è fissato per Mercoledì 8 Aprile alle ore 21,00, con “Maledetta Primavera”.

Venerdì 27 Marzo ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

ROMEO E GIULIETTA -Il corpo di Shakespeare

Regia, Luci e scene: Michelangelo Campanale

Coreografie e cura dei movimenti: Vito Cassano

Con: Claudia Cavalli, Vito Leone Cassano, Gaia Stanghellini, Francesco Ayrton Lacatena, Samuel Puggioni, Andrea Battaglio, Marco Curci, Niccolò Basile, Erica di Carlo, Antonella Piazzolla, Matilde Corni, Gabriel Vassilli Biondini, Dario Napolitano

Produzione: La Luna nel Letto, Teatri di Bari, Compagnia EleinaD.

PREZZI

Platea e palchi 6-11/ 1° e 2° ordine € 22,00/ridotto € 20,00

Rimanenti palchi del 1° e 2°ordine e 3°ordine di palchi € 20,00/ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino

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