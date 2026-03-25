Romeo e Giulietta al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Attualità Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

La grande danza al Teatro del Popolo di Castelfiorentino: 'Romeo e Giulietta' è in programma venerdì 27 marzo alle ore 21

i conclude la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che ha potuto contare anche quest’anno su una grande partecipazione di pubblico.  

L’appuntamento conclusivo della stagione di prosa, ma non dell’attività del teatro ancora intensa nelle prossime settimane, è fissato per Venerdì 27 Marzo alle ore 21,00 con “Romeo e Giulietta”.

Si tratta di un’opera fluida, in cui danza contemporanea, teatro fisico e scenografie trasformative si intrecciano in un racconto scenico potente, evocativo e visionario.

Ispirato dalla celeberrima tragedia di William Shakespeare, il progetto esplora il rapporto tra arti performative e visive attingendo dai linguaggi più antichi del mestiere teatrale (quali la danza e lo studio del movimento, la realizzazione di scenografie dipinte a mano, lo studio dei gesti e la relazione sul palco tra più personaggi) e da una maestranza tecnica che prevede una conoscenza profonda dello spazio teatrale.

L’opera si manifesta nella sua interezza grazie alla presenza di danzatori e acrobati che si relazionano con lo spazio teatrale in ogni sua parte. Un autentico manifesto poetico, una sintesi del linguaggio scenico di Michelangelo Campanale, della trama coreografica di Vito Cassano e della fisicità degli interpreti della Compagnia EleinaD.

 

Da segnalare che, fuori abbonamento, il prossimo appuntamento del Teatro del Popolo è fissato per Mercoledì 8 Aprile alle ore 21,00, con “Maledetta Primavera”.

 

 

Venerdì 27 Marzo ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

 

ROMEO E GIULIETTA -Il corpo di Shakespeare

Regia, Luci e scene: Michelangelo Campanale

Coreografie e cura dei movimenti: Vito Cassano

ConClaudia Cavalli, Vito Leone Cassano, Gaia Stanghellini, Francesco Ayrton Lacatena, Samuel Puggioni, Andrea Battaglio, Marco Curci, Niccolò Basile, Erica di Carlo, Antonella Piazzolla, Matilde Corni, Gabriel Vassilli Biondini, Dario Napolitano

Produzione: La Luna nel Letto, Teatri di Bari, Compagnia EleinaD.

 

PREZZI

 

Platea e palchi 6-11/ 1° e 2° ordine € 22,00/ridotto € 20,00

Rimanenti palchi del 1° e 2°ordine e 3°ordine di palchi € 20,00/ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

 

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo  www.teatrocastelfiorentino.it

 

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Notizie correlate

Castelfiorentino
Attualità
24 Marzo 2026

'Vespe a primavera', 1° Raduno Vespa Club Castelfiorentino in Piazza Gramsci

E’ stato un simbolo di libertà per intere generazioni. Un veicolo a due ruote dalla meccanica semplice, funzionale, come si conveniva all’epoca. E allo stesso tempo economico, alla portata e [...]

Empoli
Attualità
23 Marzo 2026

Apre 'DesTEENazione', spazio multifunzionale per i giovani dell’Empolese Valdarno Valdelsa

Aprono le porte di DesTEENazione, lo spazio multifunzionale della zona Empolese Valdarno Valdelsa, nato grazie al progetto sperimentale di durata triennale finanziato con fondi FSE+ e FESR dal Ministero del Lavoro [...]

Castelfiorentino
Attualità
23 Marzo 2026

110 e lode con menzione d'onore alla pianista Nicoletta Cantini

La pianista castellana Nicoletta Cantini ha conseguito la Laurea di II livello in Maestro Collaboratore presso il Conservatorio "Cherubini" di Firenze, con una tesi sperimentale sull'opera "Nora" di Gaetano Luporini. [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina