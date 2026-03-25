Sciopero in programma alla Cdf di Pontedera

Sciopero in programma domani alla Cdf, azienda attiva nella macellazione e nel confezionamento di carni per la grande distribuzione, con una sede anche a Pontedera, in provincia di Pisa. La decisione è stata presa dalle lavoratrici e dai lavoratori durante un’assemblea tenuta davanti ai cancelli dello stabilimento.

“Si tratta di una scelta sofferta – spiegano in una nota Flai Cgil e Fai Cisl di Pisa – ma inevitabile di fronte a una situazione diventata insostenibile. Da oltre due anni attendiamo l’avvio concreto di un confronto per un integrativo aziendale, senza che l’azienda abbia mai dato risposte adeguate né dimostrato reale disponibilità al dialogo”.

Secondo i sindacati, in questo lungo periodo il personale ha continuato a garantire il pieno funzionamento dell’azienda con grande senso di responsabilità, affrontando richieste impegnative: straordinari comunicati all’ultimo momento, improvvisi cali di lavoro e cambiamenti organizzativi gestiti senza programmazione né condivisione. “Un impegno costante e silenzioso – sottolineano – che ha permesso all’azienda di andare avanti anche nelle fasi più difficili”.

Nonostante ciò, proseguono le organizzazioni sindacali, l’azienda non avrebbe mai riconosciuto concretamente gli sforzi dei dipendenti, limitandosi al minimo contrattuale e mantenendo un atteggiamento di chiusura, fino a ignorare le stesse sigle sindacali anche nelle comunicazioni ufficiali. “Una situazione ormai inaccettabile”.

Per Flai Cgil e Fai Cisl, lo sciopero rappresenta un sacrificio importante, soprattutto per chi già ogni giorno è chiamato a dare molto. “Proprio per questo – concludono – diventa necessario: per ristabilire un equilibrio, ottenere rispetto e aprire finalmente un confronto vero sull’integrativo aziendale. La mobilitazione vuole lanciare un messaggio chiaro: senza ascolto, rispetto e relazioni sindacali autentiche, non può esserci normalità”.

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