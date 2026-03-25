Scontro tra due auto a Foiano della Chiana

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri per un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo.

La squadra del distaccamento di Cortona è intervenuta intorno alle 23 per uno scontro che ha coinvolto due autovetture. All’arrivo dei soccorritori, gli occupanti dei mezzi erano già fuori dagli abitacoli e stavano ricevendo assistenza dal personale sanitario presente sul posto.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, operazione resa necessaria anche dalla presenza di un veicolo elettrico tra quelli coinvolti nell’incidente.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i carabinieri di Cortona, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.