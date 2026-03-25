Sede FN a Firenze, Vannacci risponde alle polemiche: "La sinistra non ci dà il benvenuto? Me ne frego"

Torna a far discutere Roberto Vannacci in vista dell'inaugurazione della sede di Futuro Nazionale a Firenze. Con un post pubblicato sui social, il generale ed eurodeputato ha replicato alle polemiche sollevate da esponenti della sinistra, rilanciando l'appuntamento fissato per sabato nel capoluogo toscano.

Nel messaggio, Vannacci invita a partecipare anche i rappresentanti politici che avevano criticato l’iniziativa. Tra questi cita nel messaggio Emiliano Fossi del Partito Democratico, "che aveva parlato di 'terre di conquista'", Filippo Ferraro, "che aveva evocato un 'non benvenuto'", e Dimitrij Palagi, "magari con una bilancia, così da misurare il peso politico dei partiti presenti nel capoluogo toscano".

Emblematica anche l'apertura del post: "La sinistra non ci dà il benvenuto? Io me ne frego".