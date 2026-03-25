Segnalazione al 112 di possesso armi, trovano documenti falsi: arrestato 39enne

Cronaca Pisa
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Denunciato anche un connazionale di 30 anni per ricettazione, aveva rubato beni e documenti in una casa di Marina di Carrara

Nella notte del 22 marzo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un 39enne straniero per possesso di documenti di identificazione falsi e denunciato un connazionale di 30 anni per ricettazione.

L’intervento è scattato intorno alle 03:00 dopo una segnalazione al 112 sul possibile possesso di un’arma da fuoco da parte dei due uomini. Durante la perquisizione domiciliare non sono state trovate armi, ma i militari hanno scoperto altre attività illecite: il 39enne era in possesso di un documento d’identità lituano contraffatto, mentre il 30enne deteneva beni e documenti provento di un furto in abitazione avvenuto a Marina di Carrara.

Tutta la refurtiva e il documento falso sono stati sequestrati. L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.

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