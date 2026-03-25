A Empoli si educa alla sicurezza sul lavoro fin dall'infanzia: ecco 'Regolino va a scuola'

È Empoli, territorio natale della Fondazione, a ospitare il kick off di “Regolino va a scuola”, la campagna educativa sulla sicurezza sul lavoro promossa dalla Fondazione Regolino ETS e rivolta alle classi III, IV e V della scuola primaria di tutta Italia. L’iniziativa si svolge con il Patrocinio del Comune di Empoli. Le classi quarte dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest, per un totale di 157 bambini, daranno ufficialmente il via al progetto nel mese di aprile, inaugurando la diffusione della campagna a livello nazionale.

La campagna “Regolino va a scuola” nasce da una convinzione profonda: la sicurezza non può essere demandata solo ad un insieme di norme o dispositivi, ma deve uscire dai luoghi di lavoro e diventare una cultura condivisa, un principio etico universale che guida i comportamenti quotidiani di ognuno.

Per questo la Fondazione ha scelto di partire dall’infanzia, nel momento in cui si formano attenzione, consapevolezza e responsabilità verso sé stessi, gli altri e l’ambiente.

UNA CAMPAGNA EDUCATIVA SCALABILE, NATA DALL’ESPERIENZA SUL TERRITORIO

La campagna educativa, realizzata in collaborazione con Giorgio Camuffo, designer e professore associato di comunicazione visiva, e con la dott.ssa Francesca Giani, logopedista e curatrice della traduzione in simboli CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) di parte dei materiali, nasce da una prima fase di sperimentazione sul territorio nazionale nel 2025 e dalla raccolta dei feedback di scuole e docenti.

Questa esperienza ha permesso di accumulare conoscenze e sviluppare una campagna educativa completa e replicabile. Il progetto si basa su un modello studiato per essere facilmente gestito dai docenti: ogni classe riceve gratuitamente un kit didattico completo di materiali e strumenti operativi, accompagnato da una guida per insegnanti che permette di condurre l’intero percorso in autonomia, senza bisogno di formatori esterni.

EDUCARE ALLA SICUREZZA ATTRAVERSO IL GIOCO

“Regolino va a scuola” costruisce un ponte tra il tema della sicurezza nei contesti di lavoro e la necessità di educare le persone prima ancora che i lavoratori, seminando consapevolezza, cura e prevenzione già in età scolare.

“Siamo molto orgogliosi che la prima edizione si svolga nell’empolese, territorio natale della Fondazione, a cui vogliamo restituire un contributo concreto per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro come principio etico condiviso e universale.

Prima dei caschi, delle regole e delle procedure, viene il modo in cui guardiamo il mondo e scegliamo come agire. Per questo lavoriamo sul mindset: perché è lì che nasce il comportamento.

I bambini sono i lavoratori di domani, ma anche straordinari influencer emotivi: portano a casa messaggi che spesso arrivano al cuore degli adulti più di qualsiasi norma calata dall’alto. Crediamo fermamente che il più potente dispositivo di sicurezza sia fatto di pensiero”, spiega Fabio Ciaponi, Presidente Fondazione Regolino ETS.

“I numeri delle morti e degli infortuni sul lavoro ci dicono che fare educazione alla sicurezza sul lavoro a scuola, oggi, sia una priorità. È fondamentale per radicare nelle persone, fin da piccole, la consapevolezza che lavoro e sicurezza sono due elementi inscindibili e inseparabili. Ma è importante anche per gli adulti, perché quando il bambino o la bambina torna a casa, condivide sempre coi genitori ciò che ha fatto a scuola, diffondendo negli adulti la cultura della sicurezza. Per questo ringrazio tanto sia la Fondazione Regolino, che porterà avanti questo percorso innovativo all’interno delle scuole dell’istituto Comprensivo Empoli Ovest, che la dirigente, gli insegnanti e le insegnanti dell'Istituto stesso per la sensibilità dimostrata. Si tratta di un progetto sperimentale che spero possa presto diventare parte integrante del percorso formativo del minore, a tutti i livelli”. Così l’assessora al Lavoro del Comune di Empoli, Valentina Torrini.

IL KIT “REGOLINO VA A SCUOLA”

Il cuore della campagna è costituito dal kit didattico, fornito gratuitamente alle scuole, composto da materiali cartacei e digitali progettati per accompagnare docenti e alunni lungo l’intero percorso.

Il percorso educativo prende vita grazie a Regolino, una guida narrativa che accompagna bambine e bambini alla scoperta del significato di prendersi cura di sé e degli altri.

Regolino non è una semplice mascotte della Fondazione, ma un universo educativo che entra nelle scuole attraverso il gioco, traducendo concetti complessi in esperienze concrete e aiutando bambine e bambini a capire che proteggersi è una responsabilità, ma anche un superpotere.

Attraverso strumenti narrativi, simbolici ed esperienziali – dal libretto illustrato “Regolino e il pianeta distratto”, ai cartellini “Regolino, arbitro della sicurezza”, fino alla costruzione di un caschetto protettivo in cartone – il percorso affronta il tema della sicurezza trasformando l’apprendimento in un’esperienza viva, capace di consolidarsi nelle abitudini future. Il progetto promuove inoltre l’inclusione, anche grazie all’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), adottata per una parte dei materiali.

Il messaggio centrale è semplice e potente: la sicurezza non è un gioco, ma si impara giocando.

I LABORATORI

Il percorso didattico si articola in cinque momenti, tra cui tre laboratori progressivi:

Presentazione del progetto Regolino va a scuola

Laboratorio 1 – Chi è Regolino? La sicurezza siamo noi

Laboratorio 2 – La sicurezza è anche una questione di testa

Laboratorio 3 – Regolino in azione!

Cerimonia conclusiva e premiazioni all’interno di “La città di Regolino”, evento inserito nel programma di Leggenda Festival , organizzato dal Comune di Empoli.

LA CITTÀ DI REGOLINO

Per celebrare la conclusione dell’edizione empolese di “Regolino va a scuola”, la Fondazione Regolino ETS organizza “La Città di Regolino”, un grande evento aperto a tutta la cittadinanza, pensato per bambini, bambine e famiglie, in cui la sicurezza si trasforma in un’esperienza di gioco, scoperta e consapevolezza.

All’interno di Leggenda Festival, domenica 24 maggio 2026, in Piazza della Vittoria alle ore 15.00, la Fondazione darà vita a un pomeriggio ricco di attività ludiche, prove pratiche e momenti spettacolari – come la discesa in sicurezza sulla zip-line – accompagnando i partecipanti in un percorso educativo coinvolgente. Un’esperienza in cui i valori della prevenzione, dell’attenzione e della responsabilità prendono forma attraverso il divertimento. Il percorso si articolerà in diverse aree ludico-tematiche, ciascuna dedicata a un principio fondamentale della sicurezza. Tra i giochi ci saranno il memory della sicurezza, il forza 4 dei comportamenti sicuri, il gioco dell’oca gigante, dove le “pedine” saranno proprio i bambini e le bambine.

“La Città di Regolino” rappresenta il momento culminante del progetto didattico “Regolino va a scuola”, realizzato nelle classi IV dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest. Pur essendo un evento aperto a tutti, sarà quindi riservato uno spazio speciale alle scuole che hanno partecipato al percorso: durante il pomeriggio, i bambini e le bambine riceveranno il diploma di Ambasciatore e Ambasciatrice della sicurezza, riconoscimento simbolico del loro impegno e del ruolo attivo che possono avere nella costruzione di ambienti più sicuri. Nel corso dell’evento saranno inoltre premiati, per ciascuna classe, i tre caschetti che si sono distinti per originalità, coerenza con il messaggio educativo e impegno, realizzati nell’ambito del laboratorio didattico “La sicurezza è anche una questione di testa”.

Fonte: Ufficio stampa

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