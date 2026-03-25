Sospeso lo sciopero alla Cdf di Pontedera

Sciopero sospeso alla Centro Freschi di Pontedera. Dopo una giornata di confronto tra azienda e sindacati, è stato infatti fissato un nuovo tavolo di trattativa per venerdì mattina, motivo per cui la mobilitazione prevista per domani è stata rinviata.

A comunicarlo, in una nota congiunta, sono Flai Cgil e Fai Cisl di Pisa, che spiegano come la decisione sia arrivata "dopo una lunga giornata di confronto con l'azienda". Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, durante l'incontro di venerdì l’azienda dovrebbe presentare una proposta per affrontare le questioni ancora aperte.

Alla luce di questo sviluppo, i sindacati hanno deciso di sospendere sia lo sciopero sia il presidio previsti per la mattina di domani davanti allo stabilimento.

Resta comunque alta l’attenzione: "Le categorie sindacali si riservano di prevedere una nuova programmazione di sciopero e presidio in caso di nuova rottura delle trattative".