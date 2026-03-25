Spaccata in un ristorante in via Palazzuolo a Firenze

Spaccata nella notte tra il 24 e il 25 marzo in un ristorante di via Palazzuolo, in pieno centro storico a Firenze. I ladri, dopo aver infranto la vetrina, hanno forzato la cassa elettronica e si sono allontanati con circa 200 euro.

Il furto è stato scoperto solo nella mattinata successiva, quando il titolare ha allertato i carabinieri intervenuti sul posto. Gli investigatori stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.