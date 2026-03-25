Terremoto di magnitudo 4.0 in Toscana

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
terremoto Lunigiana
terremoto Lunigiana

Il terremoto è stato registrato nella zona della Lunigiana, con epicentro a circa 3 chilometri a nord-est di Fosdinovo

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata nella mattinata di oggi, 25 marzo 2026, nella zona della Lunigiana, con epicentro a circa 3 chilometri a nord-est di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma si è verificato alle 08:13, con coordinate geografiche 44.1507 di latitudine e 10.0467 di longitudine e una profondità di 11 chilometri.

Il terremoto è stato localizzato dalla dai sismografi dell'INGV e, in base alle prime informazioni, sarebbe stato avvertito distintamente in diverse zone della Toscana nord-occidentale e anche in parte della Liguria, in particolare nelle aree vicine al confine con la provincia di La Spezia.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, ma sono in corso le verifiche da parte della Protezione civile e delle autorità locali.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
24 Marzo 2026

In arrivo aria fredda in Toscana, maltempo codice giallo per vento forte sui crinali

L’ingresso di aria fredda dal nord Europa porterà nella giornata di domani, mercoledì 25 marzo, condizioni di nuova instabilità. Piogge sparse, generalmente deboli, sono previste inizialmente sulla provincia Massa-Carrara, per [...]

Toscana
Cronaca
22 Marzo 2026

Cade durante una cordata sulle Apuane, soccorsa una donna

Nella tarda mattinata di oggi intervento sulle Alpi Apuane, sul versante settentrionale della Pania della Croce dove è giunto il Soccorso Alpino e Speleologico toscano, stazione di Lucca, e l'elisoccorso [...]

Firenze
Cronaca
21 Marzo 2026

Duecento persone a Firenze per ricordare e commemorare Lorenzo Orsetti

Duecento persone questa mattina si sono ritrovate al Cimitero delle Porte Sante di Firenze per ricordare e commemorare Lorenzo Orsetti, partigiano del popolo curdo di Rifredi ucciso il 18 marzo [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina