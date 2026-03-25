Terremoto di magnitudo 4.0 in Toscana

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata nella mattinata di oggi, 25 marzo 2026, nella zona della Lunigiana, con epicentro a circa 3 chilometri a nord-est di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma si è verificato alle 08:13, con coordinate geografiche 44.1507 di latitudine e 10.0467 di longitudine e una profondità di 11 chilometri.

Il terremoto è stato localizzato dalla dai sismografi dell'INGV e, in base alle prime informazioni, sarebbe stato avvertito distintamente in diverse zone della Toscana nord-occidentale e anche in parte della Liguria, in particolare nelle aree vicine al confine con la provincia di La Spezia.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, ma sono in corso le verifiche da parte della Protezione civile e delle autorità locali.

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