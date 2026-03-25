Un viaggio nell'arte sacra tra Montopoli, Certaldo e San Miniato

Per celebrare il Capodanno dell’Annunciazione, la Fondazione Conservatorio di Santa Marta di Montopoli in Valdarno(PI), il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato (PI) e quello di Certaldo (FI), proporranno una serie di itinerari nei rispettivi centri storici e monumenti. Ad accompagnare il tutto, “Archi Promenade” eseguirà, nei relativi musei di San Miniato e Certaldo, alcuni brani musicali ispirati al tema dell’Annunciazione.
Fondazione Conservatorio Santa Marta in Montopoli in Val d'Arno (PI)
Quando:
Sabato 28 Marzo 2026, alle ore 15:30
Dove:
Montopoli in Valdarno, Fondazione Conservatorio Santa Marta (PI) – Via del Falcone,30
Info e biglietti:
Il museo offrirà una visita guidata gratuita
È obbligatoria la prenotazione tramite:
Cell: 3426860873 anche Whatsapp
Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato (PI)
Quando:
Domenica 5 Aprile 2026, alle ore 15:30
Dove:
San Miniato centro storico (PI), ritrovo presso la chiesa di San Francesco alle ore 15:30
Info e biglietti:
Il museo offrirà una visita guidata gratuita
È obbligatoria le prenotazione tramite:
Cell: 3426860873 anche Whatsapp
Museo Diocesano d’Arte Sacra di Certaldo (FI)
Quando:
Lunedì 6 Aprile 2026, alle ore 15:15
Dove:
Certaldo centro storico (FI), ritrovo presso il Tabernacolo dei Giustiziati (Piazza dei Macelli) alle ore 15:15
Info e biglietti:
Il museo offrirà una visita guidata gratuita
È obbligatoria le prenotazione tramite:
Cell: 3471464195
Fonte: Ufficio stampa
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