Un viaggio nell'arte sacra tra Montopoli, Certaldo e San Miniato

Per celebrare il Capodanno dell’Annunciazione, la Fondazione Conservatorio di Santa Marta di Montopoli in Valdarno(PI), il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato (PI) e quello di Certaldo (FI), proporranno una serie di itinerari nei rispettivi centri storici e monumenti. Ad accompagnare il tutto, “Archi Promenade” eseguirà, nei relativi musei di San Miniato e Certaldo, alcuni brani musicali ispirati al tema dell’Annunciazione.

Fondazione Conservatorio Santa Marta in Montopoli in Val d'Arno (PI)

Quando:

Sabato 28 Marzo 2026, alle ore 15:30

Dove:

Montopoli in Valdarno, Fondazione Conservatorio Santa Marta (PI) – Via del Falcone,30

Info e biglietti:

Il museo offrirà una visita guidata gratuita

È obbligatoria la prenotazione tramite:

Cell: 3426860873 anche Whatsapp

Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato (PI)

Quando:

Domenica 5 Aprile 2026, alle ore 15:30

Dove:

San Miniato centro storico (PI), ritrovo presso la chiesa di San Francesco alle ore 15:30

Info e biglietti:

Il museo offrirà una visita guidata gratuita

È obbligatoria le prenotazione tramite:

Cell: 3426860873 anche Whatsapp

Museo Diocesano d’Arte Sacra di Certaldo (FI)

Quando:

Lunedì 6 Aprile 2026, alle ore 15:15

Dove:

Certaldo centro storico (FI), ritrovo presso il Tabernacolo dei Giustiziati (Piazza dei Macelli) alle ore 15:15

Info e biglietti:

Il museo offrirà una visita guidata gratuita

È obbligatoria le prenotazione tramite:

Cell: 3471464195

Fonte: Ufficio stampa

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