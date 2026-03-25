Unione Valdera, ecco il bando per i nidi d’infanzia

L’Unione Valdera pubblica il bando per i nidi d’infanzia. Dal 26 Marzo al 21 Aprile 2026 sono così nuovamente aperti i termini per iscrivere i bambini nati dall’1 Gennaio 2024 al 21 Aprile 2026 ai nidi d’infanzia di tutti i Comuni dell’Unione, ovvero quelli di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera, per l’anno educativo 2026/2027.

Come al solito la procedura per l’iscrizione sarà completamente telematica e sia le domande di iscrizione che quelle di rinnovo potranno essere presentate online dal sito dell’Unione Valdera attraverso la sezione SERVIZI ON LINE - ISCRIZIONE NIDO.

Saranno circa 700 i posti disponibili per gli utenti nei 20 nidi situati nei Comuni dell’Unione, alcuni provvisti anche di sezioni per lattanti a partire dai 3 mesi. Un’offerta invidiabile, molto valida ed altrettanto sicura considerato che il Coordinamento Pedagogico dell'Unione Valdera monitora tutte le strutture con accertamenti diretti volti a valutare il mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.

I genitori che intendono iscrivere i propri figli possono conoscere gli ambienti e spazi educativi di ciascun nido visitando le strutture indicate sul sito dell’Unione Valdera all’apposita notizia (www.unione.valdera.pi.it)

Si ricorda che con una sola domanda è possibile richiedere l’iscrizione fino ad un massimo di 3 nidi del territorio dell'Unione Valdera, indicandone l’ordine di priorità. Occorre poi rimarcare che l’ordine cronologico di iscrizione non conferisce alcuna priorità e che ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio secondo i criteri deliberati dalla Giunta dell’Unione e pubblicati sul sito.

I tempi di apertura del bando sono anticipati, in modo che le famiglie abbiano la possibilità di richiedere, dopo aver scelto il nido d’infanzia per i propri bambini, la misura “nido gratis” offerta da Regione Toscana.

Con attestazione ISEE fino a 40.000 euro sarà infatti possibile usufruire delle agevolazioni regionali (“NIDI GRATIS”) che saranno cumulabili con il Bonus INPS Nazionale. Per richiedere il beneficio, gli utenti dovranno presentare domanda mediante apposita piattaforma regionale che sarà attivata

dalla Regione nel periodo di giugno. Ulteriori informazioni saranno rese note sul sito dell’Unione Valdera, non appena la Regione Toscana ne darà comunicazione.

Corre infine l’obbligo di ricordare che dal 13 al 21 maggio 2026 le famiglie potranno consultare il punteggio loro assegnato, accedendo al sito dell’Unione Valdera. Dell’avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito web dell’Unione; i punteggi assegnati rimarranno pubblicati per 15 giorni consecutivi. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, l’Unione Valdera non inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati. Per approfondimenti sul punteggio attribuito, gli utenti potranno accedere alla propria Area Riservata e controllare la composizione del punteggio. Entro il 21 maggio 2026 potranno inoltre essere richieste sia correzioni d'ufficio (nel caso in cui siano stati fatti errori di trascrizione dei dati; in questo caso l'utente può inviare una mail a educativi@unione.valdera.pi.it) che ricorsi nel caso in cui l'utente intenda presentare una documentazione da sottoporre a valutazione (il modulo può essere reperito sul sito dell’Unione Valdera nella sezione Servizi educativi – Nidi d'Infanzia).

A partire dal 28 maggio 2026 le famiglie potranno consultare la propria ammissione alla frequenza di un nido o l’eventuale collocazione in lista d’attesa, attraverso il sito web www.unione.valdera.pi.it.

Entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva gli ammessi dovranno obbligatoriamente accettare o rinunciare al posto nido esclusivamente on line, rientrando nella sezione del gestionale dalla quale si è effettuata l’iscrizione.

Fonte: Unione Valdera - Ufficio stampa

Notizie correlate