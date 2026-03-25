Università toscane ai vertici mondiali: lo studio QS World University Rankings by Subject 2026

Ottime notizie per il mondo accademico toscano: le università della regione confermano la loro eccellenza a livello nazionale e ottengono risultati significativi anche sul piano internazionale. A dirlo è il QS World University Rankings by Subject 2026, la graduatoria pubblicata ogni anno dall'editore internazionale Quacquarelli Symonds, che confronta oltre 6mila atenei nel mondo valutando reputazione accademica, impatto della ricerca e riconoscimento dei laureati da parte dei datori di lavoro.

Università di Firenze: top 50 mondiale in Storia dell’Arte

L'Università di Firenze si conferma tra le eccellenze globali, con risultati di rilievo in numerose discipline. L'ateneo entra nella top 50 mondiale per Storia dell'Arte e nella top 100 per Agraria e Storia classica e antica, mentre complessivamente risulta presente in 34 discipline.

Tra i punti di forza a livello nazionale, Firenze si piazza al terzo posto in agricoltura e scienze forestali, antropologia, geofisica, geografia e geologia.

"L'Ateneo conferma il suo posizionamento tra le università di eccellenza a livello globale - commenta la rettrice Alessandra Petrucci -. Il miglioramento trasversale in molte delle aree prese in esame riflette un approccio vincente".

Università di Siena: crescita costante e riconoscimenti internazionali

L'Università di Siena migliora significativamente il proprio posizionamento, partecipando quest'anno al ranking con 16 discipline, dieci in più rispetto allo scorso anno. Tra i risultati più rilevanti, Classics & Ancient History e Dentistry si collocano nella top 100 mondiale, mentre Archaeology rimane nella top 150 e Anthropology entra per la prima volta nella top 200. History e Modern Languages si attestano rispettivamente nelle top 250 e top 300.

Numerose discipline fanno il loro ingresso nella classifica: Computer Science & Information Systems (751–850), Chemistry (601–700), Environmental Sciences (451–500), Agriculture & Forestry (401–475), Law (351–400) e Politics & International Studies (301–400). Tra queste, Dentistry registra il miglior risultato, nella fascia 51–150 mondiale, a pari merito con Classics & Ancient History.

"L'Università di Siena si distingue per un modello accademico che unisce alta qualità della ricerca a un ambiente di studio a misura di studente e a una forte vocazione internazionale - commenta il Rettore Roberto Di Pietra -. I risultati del ranking QS by Subject confermano Siena come polo di riferimento internazionale, dove l’avanguardia nelle scienze mediche e nelle scienze della vita si sposa con una tradizione di eccellenza nelle discipline umanistiche e sociali".

I professori Andrea Bernini e Simone Borghesi aggiungono: "La qualità dell’ambiente accademico, la ricerca di alto impatto, la didattica personalizzata e la vocazione internazionale sono i punti di forza dell’Ateneo. Sostenibilità ambientale e sociale sono leve strategiche che vengono riconosciute e premiate dai ranking".

Università di Pisa: conferma tra le migliori realtà italiane

Anche l'Università di Pisa ottiene risultati positivi, consolidandosi tra le realtà accademiche di riferimento. Tra i principali dati: 237° posto mondiale (13° in Italia) per Arts and Humanities, 234° (7°) per Engineering and Technology, 264° (9°) per Life Sciences & Medicine e 174° (5°) per Natural Sciences, ambito in cui ottiene la performance migliore.