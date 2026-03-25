Neve, vento e mareggiate: allerta meteo gialla in Toscana

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Aria fredda in arrivo dal Nord Europa con transito di un rapido fronte, tra oggi e domani. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve per tutta la giornata di domani, giovedì, che interesserà le zone nord-orientali della regione.

Un altro codice giallo per vento si estenderà progressivamente a tutta la regione a partire, dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì, dalle aree appenniniche a nord e da quelle centrali, fino alla mezzanotte di domani. Infine codice giallo per mareggiate, con estensione, dalle 21 di oggi, dalle zone centro-settentrionali e isole a quelle meridionali.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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