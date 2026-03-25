Versilia, incendio sul monte Moneta: bruciati 10 ettari di bosco

Fiamme sul Monte Moneta, in Versilia, dove un incendio ha interessato ieri pomeriggio circa 10 ettari di bosco. Secondo quanto comunicato dal Comune di Camaiore, il rogo sarebbe stato causato accidentalmente durante lavori nei locali dell'acquedotto di Gaia SpA in via delle Capanne.

Le operazioni di bonifica sono ancora in corso e dovrebbero concludersi entro la giornata di oggi, mercoledì 25 marzo. Fortunatamente non si segnalano feriti, ma l'incendio ha provocato danni significativi alla vegetazione della zona.

Le autorità locali stanno monitorando l'area per evitare eventuali riprese del fuoco e garantire la sicurezza dei residenti.

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