Via Crucis a Montecalvoli, all'oratorio di San Giorgio una mostra fotografica

Dal 27 Marzo al 6 Aprile, l’Oratorio di S. Giorgio, situato in via Indipendenza nel caratteristico borgo medievale di Montecalvoli, frazione del Comune di Santa Maria a Monte (Provincia di Pisa), ospiterà una mostra fotografica intitolata "La Via Crucis".

L’evento, organizzato dall’Associazione per Montecalvoli, offre un’opportunità imperdibile per immergersi nella cultura e nei costumi della Settimana Santa che anticipa la Pasqua.

Le 15 stazioni della ‘Via Crucis’ vengono celebrate attraverso le fotografie di Massimo Nardi, artista locale che ha ricevuto dalla F.I.A.F. l’onorificenza di due stelle, oltre a quella dell’A.F.I., riservata a chi dimostra spiccata personalità nel proprio lavoro fotografico, sia dal punto di vista artistico che significativo.

Le immagini presentate sono scatti unici dove il Cristo è impersonato dal medesimo Nardi, il quale, oltre a essere il soggetto delle fotografie, ne è anche l’autore, il regista e lo scenografo. È lui a realizzare le scene, inclusa la ricostruzione degli oggetti utilizzati per dar vita alle sue opere.

Durante la serata inaugurale del 27 Marzo, l’Oratorio di S. Giorgio fungerà da suggestiva cornice per il tradizionale rito de La Via Crucis, che si terrà alle ore 21.15.

Notizie correlate